南灣聖荷西市周四凌晨發生入屋劫案,3名疑犯一度與警方對峙,3人最後被警方拘捕。

事發於Senter路4200號路段,警方最初於凌晨12時38分接報,指上址發生滋擾案,到場後發現有3名疑犯闖入屋中,並襲擊多名家庭成員。

警員在屋外先拘捕一名男疑犯,當時在屋內有4名受害人成功逃脫,但仍有人被疑犯脅持。

數小時後,餘下兩名疑犯最終投降,受害人敷藥後無礙,無須送院。

