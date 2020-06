新冠疫情下美國RV休旅車銷售激增

【KTSF 梁秋玉報導】

新型肺炎疫情突然間令RV休旅車的需求量激增,一項最新的調查發現,未來一年,有大約4,600萬美國人的旅行計劃是用RV休旅車。

南加州Coachella Valley一對夫婦在疫情前買了一輛RV休旅車,現在很慶幸自己當初做了一個正確決定。

車主Iona Hoeppner說:「如果你想一下,你會有理想的社交距離。」

位於Cathedral City的RV休旅車經銷商表示,社交距離是許多人購買RV休旅車的主要原因,截至目前,RV銷售量是一年前的3倍。

RV休旅車車行總經理Sher Lyckman說:「在我24年銷售生涯中,這像是從未見過。」

RV休旅車由16,000元起價,從普通款到豪華款都有,一年前,車行每月大約只賣出10到12輛RV車,而這個月,預計可以售出60輛。

車行總經理表示,有一大半買RV車的顧客,都是擔心會感染新型肺炎,所以不想去住酒店或坐飛機。

Lyckman說:「他們都覺得對旅行感到不安,不能再像以前那樣。」

豪華RV休旅車一台售價可高達50多萬元,但是內置設施也宛如豪華公寓。

Lyckman說:「你停在哪裡就是你的家,你可以停在傳染機率最小的地方。」

Palm Desert的RV休旅車業者表示,今年5月份的銷售破紀錄至少比去年高一倍。

