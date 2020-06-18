楊潔篪晤蓬佩奧 稱中方推進港區國安法決心堅定不移

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美國國務卿蓬佩奧與訪美的中央政治局委員楊潔篪會談，楊潔篪表明中方推進涉港國安立法的決心堅定不移，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表聲明。

蓬佩奧與到訪夏威夷的楊潔篪，當地周三早上在空軍基地閉門會談。美國傳媒報道，兩人會談連午飯小休，討論逾6小時。

中國外交部透露中美談及香港問題，楊潔篪指出，建立健全香港特別行政區、維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務，純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。

中方堅決反對美方干預香港事務的言行，堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。

中方敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國家安全立法，停止以任何形式干預香港內部事務。

楊潔篪又說中美合作是雙方唯一正確選擇，中方致力同美方一道努力，發展不衝突、不對抗、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

雙方談及台灣議題時，楊潔篪說世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，要求美方慎重妥善處理涉台問題。

同日特朗普總統簽署了「維吾爾人權政策法案」，楊潔篪當面向蓬佩奧表示，中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，對美方簽署相關法案強烈不滿。

美國國務院的聲明，則提到蓬佩奧強調中美兩國在商業、安全和外交互動要全面互惠的交往，又要求中方必須充份、高度透明分享訊息，對抗新型肺炎，以防疫情再度爆發。

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