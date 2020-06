楊潔篪晤蓬佩奧 稱中方推進港區國安法決心堅定不移

【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧與訪美的中央政治局委員楊潔篪會談,楊潔篪表明中方推進涉港國安立法的決心堅定不移,堅決反對七國集團外長就涉港問題發表聲明。

蓬佩奧與到訪夏威夷的楊潔篪,當地周三早上在空軍基地閉門會談。美國傳媒報道,兩人會談連午飯小休,討論逾6小時。

中國外交部透露中美談及香港問題,楊潔篪指出,建立健全香港特別行政區、維護國家安全的法律制度和執行機制在內的香港事務,純屬中國內政,中方推進涉港國安立法的決心堅定不移。

中方堅決反對美方干預香港事務的言行,堅決反對七國集團外長就涉港問題發表的聲明。

中方敦促美方切實尊重中方主權,客觀、公正看待香港國家安全立法,停止以任何形式干預香港內部事務。

楊潔篪又說中美合作是雙方唯一正確選擇,中方致力同美方一道努力,發展不衝突、不對抗、合作共贏的關係,同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。

雙方談及台灣議題時,楊潔篪說世界上只有一個中國,台灣是中國不可分割的一部分,要求美方慎重妥善處理涉台問題。

同日特朗普總統簽署了「維吾爾人權政策法案」,楊潔篪當面向蓬佩奧表示,中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施,對美方簽署相關法案強烈不滿。

美國國務院的聲明,則提到蓬佩奧強調中美兩國在商業、安全和外交互動要全面互惠的交往,又要求中方必須充份、高度透明分享訊息,對抗新型肺炎,以防疫情再度爆發。

