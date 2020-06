【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市Lake Meritt地區,周四有人發現一個假人被人用繩索綑著腹部和頸項,吊起掛在樹上。

現場位於Lakeshore大街2100號路段,奧克蘭警方於早上8時20分鐘接報,警員到場後,在地上看到一個綑著繩索的假人,附近放著一道美國旗。

警方稱,報警者在警員到場前,已把假人從樹上解下來。

奧克蘭警方與聯邦調查局(FBI)正合作追查誰把假人掛在樹上,而在本周初,當局共發現有5個繩索被人掛在Lake Merritt的樹上,所有罪案已被列為仇恨罪案處理。

