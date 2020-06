韓聯社指北韓派兵重返非軍事區哨站

【有線新聞】

北韓據報派士兵重返非軍事區哨站,南韓軍方稱已高度戒備,未發現北韓採取軍事行動的跡象。朝鮮半島局勢緊張之際,特朗普總統決定延長對北韓的制裁一年。

北韓軍方周三預告連串軍事計劃,韓聯社引述軍方消息,當晚有士兵進駐非軍事區本已空置的哨站,不清楚是否北韓提升戰線警戒級別至一號戰鬥級別的行動,抑或是想在邊境部署更多士兵。

南韓軍方稱,未發現北韓要採取軍事行動的可疑跡象,正高度戒備,密切監視北韓軍方動態。

據報兩韓聯絡辦公室遭炸毀後,約100名士兵進入辦公室所在的開城工業園。青瓦台表明,北韓炸毀辦公室前,無事先通知南韓當局。

北韓官方傳媒《勞動新聞》指,炸毀辦公室只是開始,公義的爆炸聲陸續有來,警告平壤耗盡軍事耐性,軍方已宣布正詳細考慮行動,各方應認真看待。

朝鮮半島形勢緊張之際,美國對北韓的制裁即將於本月26日屆滿,特朗普一如以往,延長制裁一年。

他周三向國會解釋,平壤政府繼續發展核計劃和導彈,加上當局的挑釁、破壞穩定及壓迫性的舉動和政策,繼續對美國國家安全、經濟和外交政策構成非比尋常的威脅,危及區內美軍、盟友和貿易夥伴。

而南韓負責北韓事務的官員朝鮮半島和平交涉本部負責人李度勛,突然訪問美國華盛頓,沒有透露出訪目的,報道預料李度勛將會見曾擔任北韓問題特使的副國務卿比根和國家安全顧問奧布萊恩,商討朝鮮半島局勢。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。