美國再有警員被起訴,涉案的密蘇里州警員涉嫌以警車為武器,蓄意撞向疑犯,當局解僱警員後再控告他襲擊等罪。

事主乘坐的車停下後,同車先有一人下車,他下車時警車快速駛至,他原本想爬起來,但似乎痛得無法站立,警員隨即上前拘捕。

月初全國多處有示威衝突,密蘇里州聖路易斯市則有4名警員及一名前警員被槍傷,正是片段事發前的一天。

警員懷疑車上3人與槍擊有關,於是追截,早前另一段民居門前的攝錄片段曝光後,警員史密斯已被解僱。

美國密蘇里州聖查爾斯縣檢察官洛馬爾指:「我們作好準備且已起訴史密斯,包括一級襲擊、四級襲擊及持械犯罪。」

至於密蘇里州弗洛里森特市警察局長費根則承認,警員逾越職責,做了不該做的事,並指「他們永遠要問責,如同每個市民和大眾。」

