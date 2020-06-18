美國民眾對是否戴口罩出現嚴重分歧（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

因為新型肺炎而死亡的美國人，每天都有數百人，但美國人在防疫方面的分歧卻出現加劇的情況。

在佛州Jacksonville Beach 的這間愛爾蘭酒吧，Erika Crisp最近和10幾個女生一起光顧過這裡，她們都沒有戴口罩，也為此而付出代價，至少有15人確診感染新冠病毒。

Crisp說：「我覺得當時比較不重視，沒想那麼多，我們不知道誰有新冠病毒，州長、市長每個人都說沒事，我們就去了，是一個朋友的生日，去是一個錯誤

另一名女生Kat Layton說：「我的經驗是，你當然知道，我們很後悔，我們確實很愚蠢，站在那裡，在所有人面前，我們知道，我們自找麻煩。

Crisp說，她在當晚接觸過一個不認識的人，現在也病了，這間酒吧也再度關門停業。

上周末在紐約，酒吧外面也十分擁擠，有一些人也不戴口罩，在Facebook上，甚至還有一個名為「重開 燒掉你的口罩”的挑戰，有人在口罩上烤香腸。

醫療專家稱，數百萬美國人不保持社交距離，漠視疫情，只顧玩樂。

麻塞諸塞總醫院傳染病主任醫生Rochelle Walensky說：「我們過去3個月已告訴他們，你的聯絡方式是電腦視訊或手機，你不能跟其他人見面，你不能看他們的面目表情，因為戴口罩，這是會令人精疲力盡，但是病毒不會管我們是否疲累。

疫情出現兩種美國人，當數百萬人摘下口罩，湧向海灘和酒吧時，也有數百萬美國人仍留守家中，外出戴口罩，保持社交距離，而這種分化，有部分原因是特朗普政府發出的混淆信息。

總統抗疫小組成員Anthony Fauci警告稱，疫情還沒有結束，全美仍有10個州的確診案例呈上升趨勢，在重開的同時，保持社交距離十分重要。

Fauci說：「即使你有按照指引去做，也必須小心，確保盡可能保持身體之間的距離，並始終戴著口罩。

但同時，抗疫小組組長副總統彭斯卻在《華爾街日報》撰文說，沒有第二波疫情，是媒體讓大家恐慌，彭斯、特朗普等人不斷出席活動，但都沒有保持社交距離和戴口罩，在Tulsa的一個集會活動，有成千上萬人出席，但戴口罩只是個人選擇。

喬治華盛頓大學醫院醫生Jonathan Reineer說：「有直接的負面後果，在美國的公共衛生方面，真丟臉。

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