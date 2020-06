美國民眾對是否戴口罩出現嚴重分歧（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

因為新型肺炎而死亡的美國人,每天都有數百人,但美國人在防疫方面的分歧卻出現加劇的情況。

在佛州Jacksonville Beach 的這間愛爾蘭酒吧,Erika Crisp最近和10幾個女生一起光顧過這裡,她們都沒有戴口罩,也為此而付出代價,至少有15人確診感染新冠病毒。

Crisp說:「我覺得當時比較不重視,沒想那麼多,我們不知道誰有新冠病毒,州長、市長每個人都說沒事,我們就去了,是一個朋友的生日,去是一個錯誤

另一名女生Kat Layton說:「我的經驗是,你當然知道,我們很後悔,我們確實很愚蠢,站在那裡,在所有人面前,我們知道,我們自找麻煩。

Crisp說,她在當晚接觸過一個不認識的人,現在也病了,這間酒吧也再度關門停業。

上周末在紐約,酒吧外面也十分擁擠,有一些人也不戴口罩,在Facebook上,甚至還有一個名為「重開 燒掉你的口罩”的挑戰,有人在口罩上烤香腸。

醫療專家稱,數百萬美國人不保持社交距離,漠視疫情,只顧玩樂。

麻塞諸塞總醫院傳染病主任醫生Rochelle Walensky說:「我們過去3個月已告訴他們,你的聯絡方式是電腦視訊或手機,你不能跟其他人見面,你不能看他們的面目表情,因為戴口罩,這是會令人精疲力盡,但是病毒不會管我們是否疲累。

疫情出現兩種美國人,當數百萬人摘下口罩,湧向海灘和酒吧時,也有數百萬美國人仍留守家中,外出戴口罩,保持社交距離,而這種分化,有部分原因是特朗普政府發出的混淆信息。

總統抗疫小組成員Anthony Fauci警告稱,疫情還沒有結束,全美仍有10個州的確診案例呈上升趨勢,在重開的同時,保持社交距離十分重要。

Fauci說:「即使你有按照指引去做,也必須小心,確保盡可能保持身體之間的距離,並始終戴著口罩。

但同時,抗疫小組組長副總統彭斯卻在《華爾街日報》撰文說,沒有第二波疫情,是媒體讓大家恐慌,彭斯、特朗普等人不斷出席活動,但都沒有保持社交距離和戴口罩,在Tulsa的一個集會活動,有成千上萬人出席,但戴口罩只是個人選擇。

喬治華盛頓大學醫院醫生Jonathan Reineer說:「有直接的負面後果,在美國的公共衛生方面,真丟臉。

