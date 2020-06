聯邦最高法院裁定特朗普政府不能即時結束DACA計劃

【KTSF】

特朗普總統為結束DACA計劃而提出的法律訴訟遭到重大挫敗,聯邦最高法院周四裁定,特朗普政府不能即時結束這個已行之8年的計劃。

這個全名為Deferred Action for Childhood Arrivals,簡稱DACA的計劃,讓年幼時以無證身分被帶到美國的人士,長大後可以繼續在美國工作,不用面臨遣返。

聯邦最高法院周四以5票對4票作出這項裁決,首席大法官John Roberts與4名被視為自由派的大法官,不接納特朗普政府指DACA計劃違法的理據,而在檢討結束DACA計劃的決定上,也並非法院的職責。

特朗普在知悉裁決後發推文,援引大法官Clarence Thomas在反對判詞中所寫的其中一句話,指高院是要避免作出一個「政治上具爭議但法理上正確的決定」。

大法官Roberts在判詞中指,法庭不會裁定DACA或取消DACA是否明知的政策,法庭只審理究竟當局在作出決定時,是否依足規定的程序,和有否提供合理的理據。

持異議的大法官全被視為保守派,大法官Thomas、Samuel Alito和Neil Gorsuch在反對判詞中指,奧巴馬政府於2012年推出DACA計劃,一開始已屬違法。

另一名持異議的大法官Brett Kavanaugh在另一份反對判詞中指,他認為特朗普政府在結束DACA計劃的處理手法正確。

