加州新增3千多人確診 Contra Costa縣重開理髮店（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州和灣區繼續新增新型肺炎確診個案,東灣Contra Costa縣周三重開理髮店。

加州周三再多3,455人確診新型肺炎,總確診個案達到15.7萬宗,其中再多87人死亡,累計死亡人數突破5,200人。

Alameda縣確診個案已經超過4,500宗,舊金山接近3,000宗,San Mateo縣累計2,600多宗確診個案,死亡人數接近100人,Contra Costa縣新增47宗確診個案。

Contra Costa縣周三宣佈更進一步復市,重開理髮舖,商店必須遵守州府的衛生指引,包括要求店員戴口罩和勤洗手,顧客需要先量體溫。

另外又會重開室內宗教禮拜場所和殯儀服務,只限最多100人出席,以及要保持社交距離。

縣府又准許多人共用同一個游泳池,不過規定每75平方呎範圍內只可容納一人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。