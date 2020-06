ACA 5平權法案在加州參議院初步通過（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

備受華人社區爭議的ACA 5平權法案在加州參議院的勞工、公共就業及退休委員會過關,下一步有待全院表決。

周三的會議中,有大批華裔民眾以及華裔組織的代表在公眾發言中都表態反對這項議案,這些組織包括柏克萊加大華裔舊生會、南加州華人協會,以及加州在美台灣人聯會。

委員會最後以4比1票通過ACA 5提案,投反對票的只有共和黨人Mike Morrell。

唯一的華裔委員Richard Pan都投下贊成票,Pan表示,大多數的亞太裔民眾都是支持ACA 5法案,他又表示,理解華裔家長的恐懼,擔心影響子女入讀頂尖大學的機會,但是現實中現時在招生和求職制度下,仍存在種族歧視問題。

Pan說:「在制度種族歧視之下,如何談英才制?很多亞太裔居民因為種族不公平,未能擔任領導層,包括在商業和專業方面,坦白來講,我們不能對種族問題視若無睹,以及假設其他人不會這樣看待。」

ACA5法案目的是要推翻當前實施的209號提案,1996年由加州選民通過的209號提案規定,加州在公立項目,例如承包工程合約、招聘工作和招生等項目,不能考慮申請人的性別和族裔。

州參議院全院將會在6月25日之前表決,如果通過的話,將會放入11月選票給選民公投。

