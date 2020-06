美國網賽如期8月紐約舉行 頂級球星表憂慮

【KTSF 江良慧報導】

由於紐約州的新型肺炎疫情持續緩和,紐約州長Andrew Cuomo表示,美國網球公開賽可以如期在8月底舉行,不過就不會有觀眾入場,有頂級球星就對球賽如期舉行感到憂慮。

Cuomo周二表示,隨著疫情向好,美國網球公開賽將於8月31日起一連兩星期在皇后區的場地舉行,但不會有觀眾入場,民眾及球迷可透過電視轉播觀看比賽。

美國網球協會隨即發表聲明,對紐約批准比賽如期舉行感到興奮,承諾會盡量確保球賽能安全舉行。

Cuomo在記者會上就簡介了舉行球賽時會有些什麼安全措施,例如是積極的檢測、額外清潔和額外的更衣室空間,也會提供住宿和安排來往球場的交通。

不過,不是所有人都對美網如期舉行感到高興,一些像祖高域和拿度的頂級球星,就曾公開表示擔心。

紐約是美國疫情最嚴重的地區,舉行球賽的Flushing Meadows球場曾經用作設立臨時醫院,祖高域周一接受塞爾維亞電視台訪問時就說,他接觸過的大部分球手,都不想到那裡比賽。

版權所有,不得轉載。