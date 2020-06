加大支持ACA 5平權法案 如實施收生或考慮族裔背景

【KTSF 郭柟報導】

加州大學(UC)校董會周一一致通過支持ACA 5平權法案,該法案一旦實施,代表校方日後收生時,可能會考慮學生的族裔背景。

加大過往一直被批評學生族裔不夠多元化,加大校董會主席John Perez指出,如果想建立真正為公眾利益而設的大學,就不能保持沉默和中立。

但是矽谷華人協會就認為,加大校董會的決定令人憂慮,他們認為加大若偏袒某些族裔的學生的做法,是一種倒退。

華人權益促進會就支持ACA 5,認為校方可以增收更多南亞裔和太平洋島民學生。

ACA5法案目的是要推翻當前實施的209號提案,1996年由加州選民通過的209號提案規定,加州在公立項目,例如承包工程合約、徵聘作業和招生等項目,不能考慮申請人的性別和族裔。

法案上星期在州眾議院過關,目前交由州參議院在6月25日之前表決,如果通過的話,將會放入11月選票給選民公投。

