特朗普頒令禁警察鎖喉制服疑犯 反對解散警隊

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二在白宮簽署行政命令，切實推行警政改革，當中包括在一般情況下，禁止警察使用鎖喉手法來制服疑犯，他又表明反對解散警隊這種極端想法。

特朗普在簽署行政命令之前雖然擺出和好姿態，但也表達了強力支持警隊，特朗普形容這個行政命令，目的是推動最高的專業執法標準。

特朗普說，將會禁止執法人員使用壓頸鎖喉方法來制服疑犯，除非執法人員的生命受到威脅則作別論。

白宮指出，這項行政命令鼓勵警察執法時用最正確方法使用武力，又會設立數據庫分享資訊，以便追蹤那些曾經多次面對投訴的警察，等各地警方在招聘人手時可以參考。

此外，又調動聯邦資源給警察部門，以便分配非警察的專業人士，好像社工去解決例如精神病、無家可歸和吸毒等問題。

此外，特朗普也強烈反對解散警隊，他指這種是激進危險想法。

特朗普說：「我強烈反對激進和危險做法，如切斷經費和解散警察部門，特別是現時當我們達到近代史上錄得最低犯罪率，美國人了解真相，沒有警察就出現混亂，沒有法紀就出亂子，沒有治安就有災難。」

特朗普也強調，全國與所有受害受苦的家庭，一起哀悼失去的親友，他承認，警察有敗類，但只屬一小撮人，而今天執法業界與社區領袖共聚一堂，努力提供一個安全的前途給所有美國民眾，不分種族膚色與信仰，都得到安全、和平與平等。

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