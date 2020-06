特朗普頒令禁警察鎖喉制服疑犯 反對解散警隊

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統周二在白宮簽署行政命令,切實推行警政改革,當中包括在一般情況下,禁止警察使用鎖喉手法來制服疑犯,他又表明反對解散警隊這種極端想法。

特朗普在簽署行政命令之前雖然擺出和好姿態,但也表達了強力支持警隊,特朗普形容這個行政命令,目的是推動最高的專業執法標準。

特朗普說,將會禁止執法人員使用壓頸鎖喉方法來制服疑犯,除非執法人員的生命受到威脅則作別論。

白宮指出,這項行政命令鼓勵警察執法時用最正確方法使用武力,又會設立數據庫分享資訊,以便追蹤那些曾經多次面對投訴的警察,等各地警方在招聘人手時可以參考。

此外,又調動聯邦資源給警察部門,以便分配非警察的專業人士,好像社工去解決例如精神病、無家可歸和吸毒等問題。

此外,特朗普也強烈反對解散警隊,他指這種是激進危險想法。

特朗普說:「我強烈反對激進和危險做法,如切斷經費和解散警察部門,特別是現時當我們達到近代史上錄得最低犯罪率,美國人了解真相,沒有警察就出現混亂,沒有法紀就出亂子,沒有治安就有災難。」

特朗普也強調,全國與所有受害受苦的家庭,一起哀悼失去的親友,他承認,警察有敗類,但只屬一小撮人,而今天執法業界與社區領袖共聚一堂,努力提供一個安全的前途給所有美國民眾,不分種族膚色與信仰,都得到安全、和平與平等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。