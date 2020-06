舊金山市長提出地稅提案 稅收用於支付教師薪酬

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長布里德提出一項地稅提案,讓選民今年11月表決,這項提案將會取代兩年前通過的地稅提案,用來幫助校區支付教師薪酬。

舊金山選民2018年6月通過G提案,向業主徵收320元地稅,用來支付舊金山聯合校區教師的薪酬。

該提案以過半數選票通過,不過後來引起訴訟,提告人指出,涉及稅收的選舉提案,應該需要3分2贊成票才可通過,市長表示,這項訴訟令市府不能動用和分配這筆稅收。

布里德現在提出另一項地稅提案,取代G提案,讓選民今年11月表決,這項提案提出向業主徵收288元地稅,提案需要3分2贊成票才可通過。

布里德指出,受疫情影響,州府將會大幅削減教育經費,預料舊金山聯合校區2021至2022年財政年度,將出現接近1.5億元赤字,市府於是提出地稅提案,為校區提供穩定的收入來源,支付教職員薪酬。

