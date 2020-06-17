舊金山市長提出地稅提案 稅收用於支付教師薪酬

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長布里德提出一項地稅提案，讓選民今年11月表決，這項提案將會取代兩年前通過的地稅提案，用來幫助校區支付教師薪酬。

舊金山選民2018年6月通過G提案，向業主徵收320元地稅，用來支付舊金山聯合校區教師的薪酬。

該提案以過半數選票通過，不過後來引起訴訟，提告人指出，涉及稅收的選舉提案，應該需要3分2贊成票才可通過，市長表示，這項訴訟令市府不能動用和分配這筆稅收。

布里德現在提出另一項地稅提案，取代G提案，讓選民今年11月表決，這項提案提出向業主徵收288元地稅，提案需要3分2贊成票才可通過。

布里德指出，受疫情影響，州府將會大幅削減教育經費，預料舊金山聯合校區2021至2022年財政年度，將出現接近1.5億元赤字，市府於是提出地稅提案，為校區提供穩定的收入來源，支付教職員薪酬。

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