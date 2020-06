舊金山確診個案微升 五大防疫指標僅兩個達標（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二新增19宗確診,累計2,971宗,死亡人數是46人,隨著市府重啟經濟,近日的確診個案有輕微上升,而在五大疫情控制的指標上,舊金山暫時只有住院人數及檢測達到理想的程度。

五大防疫指標,分別是醫療系統的情況、確診個案、檢測數字、追蹤確診者及個人保護裝備。

舊金山衛生局局長Grant Colfax表示,市府用綠、黃、橙及紅四種顏色去界定達標的情況,綠色代表達標,可以繼續重啟經濟,而紅色是最差,強烈建議收緊居家限制。

局長認為,在五大指標當中,最關鍵的是醫療系統的情況,舊金山的住院人數由最多過百人減少至近日約40人,是呈下降的趨勢,至於深切治療部及普通病房的床位,舊金山亦比目標多近一倍的空置床位,因此衛生局指,舊金山的醫療系統情況理想。

此外,舊金山每日的檢測人數平均是2,500人,比目標的1,800人高,因此檢測方面亦達標。

在確診人數方面,Colfax指,數據是呈現緩和的趨勢,但由於近日重啟經濟的關係,確診人數出現輕微上升,因此這項指標未達到最理想的程度,這是屬市府預期之內,隨著越來越多商店重開,相信確診人數短期內可能會持續上升。

Colfax說:「我們的目標是,在重開這個階段,將感染率及死亡率減到最低。」

在追蹤確診者的密切接觸者方面,目標是希望找出確診者至少九成的接觸者,並在接觸者當中,成功聯絡九成的人,舊金山暫時在這兩方面只有87%及85%的成功率。

至於個人保護裝備,目標是各種裝備至少有30日以上的儲備,但舊金山只有約九成的裝備達標。

Colfax表示,雖然這三項指標未到最理想,但已經比疫情初期有了重大的進展,因此舊金山仍然適合繼續推進經濟的重啟,如果疫情出現任何重大變化,局方亦隨時有收緊措施的準備。

