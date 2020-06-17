舊金山確診個案微升 五大防疫指標僅兩個達標（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周二新增19宗確診，累計2,971宗，死亡人數是46人，隨著市府重啟經濟，近日的確診個案有輕微上升，而在五大疫情控制的指標上，舊金山暫時只有住院人數及檢測達到理想的程度。

五大防疫指標，分別是醫療系統的情況、確診個案、檢測數字、追蹤確診者及個人保護裝備。

舊金山衛生局局長Grant Colfax表示，市府用綠、黃、橙及紅四種顏色去界定達標的情況，綠色代表達標，可以繼續重啟經濟，而紅色是最差，強烈建議收緊居家限制。

局長認為，在五大指標當中，最關鍵的是醫療系統的情況，舊金山的住院人數由最多過百人減少至近日約40人，是呈下降的趨勢，至於深切治療部及普通病房的床位，舊金山亦比目標多近一倍的空置床位，因此衛生局指，舊金山的醫療系統情況理想。

此外，舊金山每日的檢測人數平均是2,500人，比目標的1,800人高，因此檢測方面亦達標。

在確診人數方面，Colfax指，數據是呈現緩和的趨勢，但由於近日重啟經濟的關係，確診人數出現輕微上升，因此這項指標未達到最理想的程度，這是屬市府預期之內，隨著越來越多商店重開，相信確診人數短期內可能會持續上升。

Colfax說：「我們的目標是，在重開這個階段，將感染率及死亡率減到最低。」

在追蹤確診者的密切接觸者方面，目標是希望找出確診者至少九成的接觸者，並在接觸者當中，成功聯絡九成的人，舊金山暫時在這兩方面只有87%及85%的成功率。

至於個人保護裝備，目標是各種裝備至少有30日以上的儲備，但舊金山只有約九成的裝備達標。

Colfax表示，雖然這三項指標未到最理想，但已經比疫情初期有了重大的進展，因此舊金山仍然適合繼續推進經濟的重啟，如果疫情出現任何重大變化，局方亦隨時有收緊措施的準備。

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