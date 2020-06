Doordash被控違法將送餐員列承包商（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山地檢處周二宣布起訴送餐服務公司Doordash,指公司涉嫌違法將送餐人員規劃成承包商,避過商務上的責任。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)宣布向法庭申請雇員保護令,指送餐服務公司Doordash將送餐員工錯誤規劃為承包商,從而避過繳付例如工資稅、失業保險,和為送餐員工提供例如超時工資和病假等福利。

博徹思說:「當上十億價值的企業能夠避過勞工法,能夠避過公平的繳付失業保險,我們大家都受到傷害,大家都更加不安全。」

博徹思表示,Doordash在不公平的情況下,和按照勞工法營運的公司競爭,涉嫌非法欺詐員工和加州,而公司要是不需要繳付工資稅,或投入失業保金和員工賠償金,在當前疫情衝擊下,更加需要保護工作人士。

舊金山勞工委員會行政主任Rudy Gonzalez說:「我們過去幾年說的,對員工的基本保護,從假設性到現在人們確實關注這些給員工的安全網,因為許多美國人目前都在受傷害中,最容易受害的就是這些零工經濟從業員。」

博徹思表示,訴訟將向公司追討賠償金,支付相關民事罰款,和正確規劃送餐人員為雇員。

博徹思也透露,將會對其他類似不公平競爭的公司展開起訴。

