南灣Palo Alto為無症狀人士提供免費新型肺炎檢測,無需預約。

臨時檢測地點是Palo Alto市政府大樓,地址是Hamilton Avenue 250號,時間是周二開始至周五,早上10點至下午4點,無需預約,也不需要出示醫生紙和醫療保險。

今次是Palo Alto市政府與Santa Clara縣合作,為無症狀人士提供檢測服務。

