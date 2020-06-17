阿特蘭大警員涉殺非裔漢被控謀殺等罪

【KTSF 江良慧報導】

阿特蘭大一名非洲裔，上星期五晚上在一間快餐店外被警員開槍殺死的案件，涉案的警員周三被控謀殺及其他多項控罪。

地檢官Paul Howard說：「Garrett Rolfe警員面對11項控罪，第一項是謀殺重罪，這是死亡，因為基本重罪造成，基本重罪是毆打，使用可致命武器，而謀殺重罪可能的判刑會是無期徒刑，終生不得假釋，或死刑。」

Foulton縣地檢官宣布起訴涉及Rayshard Brooks槍擊案的兩名警員。

Howard說：「開槍時，Rolfe警員所說的是『我捉到他了』，阿特蘭大市說明，向逃跑的人連開電擊槍也不行，所以肯定不能向逃跑者開槍。」

Brooks的遺孀周三也在場，而地檢官就當著她展示她丈夫生命最後時刻的放大的照片。

事發在星期五，警方接報說有人在Wendy’s drive thru車隊中睡著，之後警員和Brooks對話20分鐘，不過之後Brooks不通過酒精測試，當警員懷疑他酒後駕駛，準備拘捕他上手扣時他拒捕，可以看到3個人在地上扭打，Brooks搶走了一個警員的電擊槍，並逃跑，警員追著他，Brooks把電擊槍向後指著Rolfe，Rolfe之後開槍。

地檢官說，Brooks中槍後，Rolfe還踢他，另一名警員Devin Brosnan也面對嚴重毆打和兩項違反誓言，不過他準備轉做控方證人。

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