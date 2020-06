阿特蘭大警員涉殺非裔漢被控謀殺等罪

【KTSF 江良慧報導】

阿特蘭大一名非洲裔,上星期五晚上在一間快餐店外被警員開槍殺死的案件,涉案的警員周三被控謀殺及其他多項控罪。

地檢官Paul Howard說:「Garrett Rolfe警員面對11項控罪,第一項是謀殺重罪,這是死亡,因為基本重罪造成,基本重罪是毆打,使用可致命武器,而謀殺重罪可能的判刑會是無期徒刑,終生不得假釋,或死刑。」

Foulton縣地檢官宣布起訴涉及Rayshard Brooks槍擊案的兩名警員。

Howard說:「開槍時,Rolfe警員所說的是『我捉到他了』,阿特蘭大市說明,向逃跑的人連開電擊槍也不行,所以肯定不能向逃跑者開槍。」

Brooks的遺孀周三也在場,而地檢官就當著她展示她丈夫生命最後時刻的放大的照片。

事發在星期五,警方接報說有人在Wendy’s drive thru車隊中睡著,之後警員和Brooks對話20分鐘,不過之後Brooks不通過酒精測試,當警員懷疑他酒後駕駛,準備拘捕他上手扣時他拒捕,可以看到3個人在地上扭打,Brooks搶走了一個警員的電擊槍,並逃跑,警員追著他,Brooks把電擊槍向後指著Rolfe,Rolfe之後開槍。

地檢官說,Brooks中槍後,Rolfe還踢他,另一名警員Devin Brosnan也面對嚴重毆打和兩項違反誓言,不過他準備轉做控方證人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。