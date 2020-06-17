奧克蘭市議員提議削警局開支 華社領袖憂影響治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為了響應連日來全國聲援George Floyd抗警暴示威，東灣奧克蘭（屋崙）有市議員提出削減警局2,500萬元開支，用來投資在其他社區安全項目。

市議員Nikki Bas指出，有好多非罪案的舉報，例如無家可歸者滋擾、鄰居糾紛等問題，不需要出動警員調解，Bas認為這些問題，應該交由人道服務專員解決。

因此她提出削減奧克蘭警局2,500萬元開支，將這筆錢撥款給各種社區安全項目，包括為無家可歸者找住屋、精神健康服務、奧克蘭校區青年項目、社區安全大使等。

不過有奧克蘭華裔社區領袖就不贊成這個做法。

奧克蘭華裔社區領袖陳錫彭說：「理論上是似乎可行，但實質上不敢肯定是否真的可行，如果不需要警察，其他服務人員做到的話，當然是好，但好可惜，每一次在暴力情況發生，不能只靠勸喻，是真的需要警察存在幫助。」

他又表示，奧克蘭警局人手本身已經不足，再稍減開支的話，警員數目可能會再減少，治安會受影響。

但是在周二的網上市議會長達超過3小時的公眾發言中，幾乎所有人都支持Bas的提案。

支持者說：「我們不需要更多警員，警局不需要更多資金，尤其是如果他們用來傷害非洲裔社區，用軍事武器對付示威者，削減奧克蘭警局資金，用來投資社區需要和支付的項目。」

支持者當中更有人認為，削減2,500萬元並不夠，應該削減警局至少一半的經費。

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