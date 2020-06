奧克蘭市議員提議削警局開支 華社領袖憂影響治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為了響應連日來全國聲援George Floyd抗警暴示威,東灣奧克蘭(屋崙)有市議員提出削減警局2,500萬元開支,用來投資在其他社區安全項目。

市議員Nikki Bas指出,有好多非罪案的舉報,例如無家可歸者滋擾、鄰居糾紛等問題,不需要出動警員調解,Bas認為這些問題,應該交由人道服務專員解決。

因此她提出削減奧克蘭警局2,500萬元開支,將這筆錢撥款給各種社區安全項目,包括為無家可歸者找住屋、精神健康服務、奧克蘭校區青年項目、社區安全大使等。

不過有奧克蘭華裔社區領袖就不贊成這個做法。

奧克蘭華裔社區領袖陳錫彭說:「理論上是似乎可行,但實質上不敢肯定是否真的可行,如果不需要警察,其他服務人員做到的話,當然是好,但好可惜,每一次在暴力情況發生,不能只靠勸喻,是真的需要警察存在幫助。」

他又表示,奧克蘭警局人手本身已經不足,再稍減開支的話,警員數目可能會再減少,治安會受影響。

但是在周二的網上市議會長達超過3小時的公眾發言中,幾乎所有人都支持Bas的提案。

支持者說:「我們不需要更多警員,警局不需要更多資金,尤其是如果他們用來傷害非洲裔社區,用軍事武器對付示威者,削減奧克蘭警局資金,用來投資社區需要和支付的項目。」

支持者當中更有人認為,削減2,500萬元並不夠,應該削減警局至少一半的經費。

