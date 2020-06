【有線新聞】

繼炸毀兩韓聯絡辦公室後,北韓再有下一步行動,將會在金剛山和開城工業區部署兵力,重啟邊境軍演。

朝中社公開周二炸毀兩韓聯絡辦公室的相片,表明今後「對敵行動」的措施力度和時間,取決於南韓態度,若南韓魯莽,北韓會更強硬報復,又表明拒絕南韓派特使拜會領袖金正恩的建議。

北韓表明會派有「必要火力」的部隊到北韓管轄下的金剛山旅遊區和開城工業園區,同時會重新在前線地區,包括西南海上前線等邊境地區舉行軍演,又會以軍隊保護在前線,散發反南韓傳單的北韓民眾。

而在北韓炸毀兩韓聯絡辦公室,多國表示關注。

美國國務院發言人稱華府全力支持南韓在兩韓關係上的努力,敦促平壤政府避免採取進一步會導致適得其反的措施。

俄羅斯亦關注朝鮮半島局勢,呼籲各方克制。

