紐約市九旬老婦街上步行無故被人推跌受傷（視頻）

紐約市一名92歲老婦上周五在街上步行時,無故被一名非裔男子一手推跌倒地,頭部撞上附近一個消防栓受傷,當局已拘捕涉嫌傷人的男子,案發過程被附近的監控攝錄機拍攝下來。

事發於15街與16街之間的3大街,從視頻所見,老婦當時獨自步行,一名非裔男子迎面而過,後者無故伸出左手推她的頭,老婦頓時失去平衡倒地,頭部撞上消防栓。

UPDATE: The suspect involved in pushing the 92-year-old female in Manhattan has been APPREHENDED. https://t.co/GseUJRTJty — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 16, 2020

男子看到她倒地,一度回頭看她,但之後逕自離開,沒有任何行動。

不願披露身分的受害人身心受創,她接受當地電視台訪問時說,難以置信有人會對她做出這種事,她因為頭部受傷,需要送院治療

受害人看視頻後,知道推她的男子曾回頭看她,但完全沒有行動感到憤怒,她說該名男子的舉動差點殺了她,事發後,她說再也不敢獨自在街上步行。

警方憑藉公眾提供的線索,周二已將涉嫌傷人的31歲男子Rashid Brimmage拘捕,他原來是一名登記性罪犯,過去曾被捕65次,涉及的案件包括性侵犯、襲擊、滋擾和拒捕等。

