紐約市九旬老婦街上步行無故被人推跌受傷（視頻）

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紐約市一名92歲老婦上周五在街上步行時，無故被一名非裔男子一手推跌倒地，頭部撞上附近一個消防栓受傷，當局已拘捕涉嫌傷人的男子，案發過程被附近的監控攝錄機拍攝下來。

事發於15街與16街之間的3大街，從視頻所見，老婦當時獨自步行，一名非裔男子迎面而過，後者無故伸出左手推她的頭，老婦頓時失去平衡倒地，頭部撞上消防栓。

UPDATE: The suspect involved in pushing the 92-year-old female in Manhattan has been APPREHENDED. https://t.co/GseUJRTJty — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 16, 2020

男子看到她倒地，一度回頭看她，但之後逕自離開，沒有任何行動。

不願披露身分的受害人身心受創，她接受當地電視台訪問時說，難以置信有人會對她做出這種事，她因為頭部受傷，需要送院治療

受害人看視頻後，知道推她的男子曾回頭看她，但完全沒有行動感到憤怒，她說該名男子的舉動差點殺了她，事發後，她說再也不敢獨自在街上步行。

警方憑藉公眾提供的線索，周二已將涉嫌傷人的31歲男子Rashid Brimmage拘捕，他原來是一名登記性罪犯，過去曾被捕65次，涉及的案件包括性侵犯、襲擊、滋擾和拒捕等。

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