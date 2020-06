【KTSF】

哈佛大學宣布,申請明年入學不需要SAT成績。

哈佛大學的這項決定,主要是來自太多的批評,認為SAT及ACT標準測試對少數族裔不公平。

入學官員說,加上新冠疫情對高中生的學習造成困難,決定明年入學申請不看SAT成績。

雖然這個決定是暫時的,但是許多大學決定永久取消SAT。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。