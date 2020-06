聯邦當局起訴兩男 涉殺奧克蘭保安員及Santa Cruz縣警

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦檢控官周二宣布逮捕兩名男子,當中一人涉嫌在東灣奧克蘭(屋崙)向兩名保安人員開槍,另一人涉嫌負責在案中開車,事件中有一名保安人員死亡。

被捕的是32歲的Steven Carrillo和30歲的Robert Justus Jr.,聯邦檢控官表示,他們涉嫌在5月29日晚上大約9點半,開著白色小型貨車,在奧克蘭市Jefferson街的聯邦法庭監視那裡的活動,在9點43分將貨車開過法庭大樓,*貨車在經過法庭的保安亭時,貨車的門打開,槍手從裡面開槍,擊斃保安員和導致他的夥伴受傷。

當局發出閉路電視拍到貨車的照片後,有人在Santa Cruz山區的Ben Lomond發現疑似涉案貨車,一名縣警在調查行動中被Carrillo槍殺。

警方後來將Carrillo逮捕,並在他的家中搜獲懷疑在奧克蘭槍案中使用的AR15型步槍,而車中也發現防彈衣。

聯邦檢控官也表示,在其中一輛Carrillo使用的車中發現有關Boogaloo的字句,Boogaloo是國內極端人士,用來形容他們相信將在美國發生的暴力起義或內戰。

Carrillo面對一項謀殺和一項企圖謀殺罪,開車的Justus則面對協助或教唆殺人和企圖謀殺罪,最高刑罰可以是死刑。

