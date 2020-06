FDA上載短片提醒主人疫情下妥善照顧寵物

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)在網上上載新的短片,提醒有養寵物的人要保護家中的寵物,不要受到新型肺炎感染。

衛生官員曾經在家貓和在動物園的一些貓科類動物身上發現新型肺炎病毒,FDA在最新上載到YouTube的片段表示,目前寵物把新型肺炎病毒傳播給人的風險很低。

不過,貓和雪貂是寵物中最容易中招的,不過狗也不能倖免,不想寵物感染新型肺炎,可以跟著以下的方法做。

不要讓寵物和家庭以外的人互動,貓不要放出街,遛狗時就要綁上狗繩,並且要與其他人保持最少6尺的距離。

FDA更建議,最好暫時不要帶狗去狗公園以及人多的地方,目前無證據顯示,寵物可以把新型肺炎病毒傳給人,但似乎人卻可以把病毒傳給家裡的毛孩,所以如果身體不適,就盡量不要接觸家裡的寵物,可能的話,找其他人照顧牠們,直到自己痊癒。

如果不行的話,就要戴口罩,以及在與動物接觸前後都洗手。

聯邦疾控中心(CDC)表示,受感染的貓狗數目很低,他們也希望可以維持這樣。

