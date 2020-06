加州中部農場工人染疫達四成 蔬菜供應受影響（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州中部的Monterey縣有很多種植蔬菜的農場,由於新型肺炎疫情,縣內確診者中有近四成是農場工人,因此也令蔬菜供應受到影響,為甚麼會有這麼多農民工感染呢?

農場的工人正在收割蔬菜,即使在疫情期間也未中斷,工人們有保持6尺距離,戴口罩,並有隔離措施,但是在Monterey縣,這些農民工仍是新型肺炎感染者的高危人群。

Salinas Valley紀念醫院緊急服務主任Carla Spencer說:「最大比率來說,該地區現在是農業社區。」

Monterey縣目前有四成新型肺炎確診者是農民工,而Monterey縣以種植蔬菜而著稱,根據中加州種植及運輸者協會提供的資料,美國人消費的3分之1蔬菜都來自Salinas Valley。

中加州種植及運輸者協會主席Christopher Valadez說:「不同的萵苣、花椰菜、西蘭花和草莓都產自這個地區,並運往全美各地的家庭。」

Ocean Mist農場一年種植大約3.5萬英畝的蔬菜,但是新冠病毒對農場的工人來說是一個災難。

Ocean Mist 執行長Joe Pezzini說:「需要很多人手收割、種植、耕種和收割,如果對勞工有影響,可能會出現短缺,因為我們無法讓產品上市。」

衛生專家認為,農民工確診案例較多,可能與季節工人生活條件比較擁擠有關,而且可能曾對病毒持懷疑態度,所以沒有重視。

這位在農場工作了20多年的工人說,剛開始難以置信,現在才接受事實,衛生專家預測,這一地區的確診案例仍會繼續上升,而且可能會有第二波。

Spencer說:「我們假設肯定會有更多確診案例,但比率如何,我們並不知道。」

農民工目前有口罩,並有新型肺炎的教育課程,農場也會確保工人保持社交距離,當地的酒店客房也有提供給沒有隔離條件的人,而工人們稍後也將知道這些防疫措施是否有效,但目前,工人們仍堅持每天到農場工作。

