反種族歧視示威浪潮觸發全美多地哥倫布像被毀壞

【KTSF 吳宇斌報導】

全國「黑人生命寶貴」運動持續進行,各地出現移除哥倫布雕像的行動,周二在密蘇里州一個有上百年的哥倫布像被移除。

在密蘇里州聖路易斯市Tower Grove公園內,有一尊長達134年歷史的哥倫布雕像周二早上被市府的工作人員移除,但當局沒有表示會如何處置雕像。

最近國內要求移除哥倫布像呼聲越來越高,在維珍尼亞州Richmond市,有人將哥倫布像推倒,波士頓的哥倫布像更被斬首,在舊金山Coit Tower下的哥倫布像,上周也被人用紅漆塗臉。

哥倫布像最近被針對,原因是哥倫布像被指是奴隸主義的象徵,而原本哥倫布雕像是為了紀念美洲移民,但現在則很多人指其象徵著對原住民漠視,和破壞原住民的生活。

在俄亥俄州,創作這個雕像的藝術家的孫女表示,希望人們保留雕像。

