反種族歧視示威浪潮觸發全美多地哥倫布像被毀壞

【KTSF 吳宇斌報導】

全國「黑人生命寶貴」運動持續進行，各地出現移除哥倫布雕像的行動，周二在密蘇里州一個有上百年的哥倫布像被移除。

在密蘇里州聖路易斯市Tower Grove公園內，有一尊長達134年歷史的哥倫布雕像周二早上被市府的工作人員移除，但當局沒有表示會如何處置雕像。

最近國內要求移除哥倫布像呼聲越來越高，在維珍尼亞州Richmond市，有人將哥倫布像推倒，波士頓的哥倫布像更被斬首，在舊金山Coit Tower下的哥倫布像，上周也被人用紅漆塗臉。

哥倫布像最近被針對，原因是哥倫布像被指是奴隸主義的象徵，而原本哥倫布雕像是為了紀念美洲移民，但現在則很多人指其象徵著對原住民漠視，和破壞原住民的生活。

在俄亥俄州，創作這個雕像的藝術家的孫女表示，希望人們保留雕像。

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