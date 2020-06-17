前國安顧問出書指特朗普要求習近平助他連任

【KTSF 張麗月報導】

前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在他的新書裡面，透露了美中兩國元首對話的一些高度機密資料，特朗普政府正控告博爾頓，試圖阻擋博爾頓出版這本新書。

博爾頓在他的新書中透露，他回憶起有一次，特朗普總統與中國國家主席習近平的會面，特朗普轉了話題，談及美國11月的大選，特朗普要求習近平幫忙，買多一點美國農產品，以便他在一些農業州份勝出。

博爾頓指，特朗普特別強調，農民和增加購買美國的大豆和小麥對大選的重要，可以幫他成功連任。

白宮聲稱，這本書包含機密資料，特朗普政府因此提告博爾頓，要求他押後推出這本書，特朗普更指博爾頓違法。

特朗普說：「我對司法部長講過，我會把與總統我的一切對話都視為高度機密，即是說，如果他寫書，推出市面，他就違法，我認為他將面對刑事問題，但願如此。」

聯邦司法部長巴爾就表示，政府公職人員接觸敏感機密資料，通常要簽署保密協議，當他們離職後如果寫書，當中包含有機密資訊的話，必須要通過審批程序，相信博爾頓還未完成這個程序，因此違反了協議，是否檢控博爾頓，將由司法部長決定。

而博爾頓的律師就反指，白宮利用這個出版前的審查過程來阻擋新書出版，目的是維護特朗普，律師又說，已經在去年底將博爾頓新書的原稿送交機密專家審閱。

這本書叫做《房間中發生的事：白宮回憶錄》，華爾街日報刊登了書中的部份摘要，記者和書評人已經取得這本書的影印本。

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