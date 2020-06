前國安顧問出書指特朗普要求習近平助他連任

【KTSF 張麗月報導】

前國家安全顧問博爾頓(John Bolton)在他的新書裡面,透露了美中兩國元首對話的一些高度機密資料,特朗普政府正控告博爾頓,試圖阻擋博爾頓出版這本新書。

博爾頓在他的新書中透露,他回憶起有一次,特朗普總統與中國國家主席習近平的會面,特朗普轉了話題,談及美國11月的大選,特朗普要求習近平幫忙,買多一點美國農產品,以便他在一些農業州份勝出。

博爾頓指,特朗普特別強調,農民和增加購買美國的大豆和小麥對大選的重要,可以幫他成功連任。

白宮聲稱,這本書包含機密資料,特朗普政府因此提告博爾頓,要求他押後推出這本書,特朗普更指博爾頓違法。

特朗普說:「我對司法部長講過,我會把與總統我的一切對話都視為高度機密,即是說,如果他寫書,推出市面,他就違法,我認為他將面對刑事問題,但願如此。」

聯邦司法部長巴爾就表示,政府公職人員接觸敏感機密資料,通常要簽署保密協議,當他們離職後如果寫書,當中包含有機密資訊的話,必須要通過審批程序,相信博爾頓還未完成這個程序,因此違反了協議,是否檢控博爾頓,將由司法部長決定。

而博爾頓的律師就反指,白宮利用這個出版前的審查過程來阻擋新書出版,目的是維護特朗普,律師又說,已經在去年底將博爾頓新書的原稿送交機密專家審閱。

這本書叫做《房間中發生的事:白宮回憶錄》,華爾街日報刊登了書中的部份摘要,記者和書評人已經取得這本書的影印本。

