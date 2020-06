【KTSF】

非裔男子George Floyd被白人警員殺害案引發的反種族歧視浪潮,也波及已有131年歷史的美國早餐品牌Aunt Jemima。

食品公司Quaker Oats周三宣布,會停止生產以Aunt Jemima掛名的食品,因為該公司明白到,Aunt Jemima的非裔婦人形象是建基於種族定型而塑造出來,因此該公司決定淘汰這個品牌。

有批評者指,Aunt Jemima品牌形像令人聯想起美國南部的種族主義。

另外,Mars食品公司也宣布改革Uncle Ben’s的品牌形象,目前Uncle Ben’s是以非裔叔叔的頭象作招牌。

