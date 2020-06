加州眾議員朱感生談平權法案被指種族歧視 社區領袖促道歉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

攸關加州平權法的ACA5法案,近期引發華裔社區高度關注,也成為11月選舉的熱門話題,正在競選聖塔克拉拉縣(Santa Clara)議員的華裔候選人朱感生,最近就因為ACA5法案的議題,被競選對手李洲曉抨擊涉及種族歧視,還有拉美裔和非洲裔社區領袖要求朱感生道歉,這到底是怎麼回事?

正在競選聖塔克拉拉縣議員的李洲曉發布新聞稿,要求加州眾議員朱感生對於歧視言論,以及他在ACA5議題上投棄權票道歉。

李洲曉在聲明中附上新聞連結,點名朱感生在一篇6月11日刊登在世界日報的報導上,談到ACA5法案議題時,對於拉美裔和非洲裔涉及種族歧視。

一是朱感生提到,他在擔任學區委員時,有西裔(拉美裔)家長向他反映「不在乎孩子教育」,「他們忙於生計,也沒有打算讓孩子上大學」。

其二是朱感生談到西裔(拉美裔)和非洲裔族群因為結構性的經濟、教育問題未解決,沒有辦法繼續往上升學。

李洲曉說:「他講的時候,在世界日報上講這句話的時候,覺得他好像針對,好像說因為覺得他們對拉丁裔對大學不重要,意思就是說,為什麼要給拉丁裔位子,讓他們讀大學呢?因為他是在講ACA5的問題,因為ACA5當然是一個在言論上非常爭議的問題,好多人以為如果ACA5過了之後,變成那些學位、大學學位會給別的族裔,例如拉美裔或者黑人族裔,可能會影響華人。」

對於歧視的指控,朱感生也接受本台專訪做出回應。

朱感生說:「我目前還沒有把他的信好好讀一讀,我想如果是說,我有說錯的話,當然是可以道歉的事情,但是故事被曲扭了很多,這事你說要跟誰道歉,道歉會有甚麼作用,也是我要考慮的地方,(記者:那您覺得被扭曲的部分是甚麼?)扭曲就是我根本沒有談到族裔。」

朱感生表示,他在訪問中並未提到特定族裔,又說他從政20多年,對拉美裔社區也很重視,否認有歧視。

朱感生說:「我這個選區裡頭,拉美裔大概佔了26%,華裔只佔了12%,我今天如果是說,20多年來如果有歧視的觀念的話,我今天不可能選到這個位子來。」

不過事件引發民權關注人士憤怒,周一還召開記者會要求他辭職。

非洲裔民權領袖Walter Wilson說:「我們對他的說法很憤怒,我們要求他辭職。」

La Raza Roundtable主席Victor Garza說:「朱先生的評論傷害了拉美裔社區的心,還有非洲裔社區和亞裔社區。」

對於社區領袖要他辭職,他也做出回應。

朱感生說:「我還有很多很重要的工作要在州府完成,我不會辭職的,這完全是一個政治攻擊,我相信以後會更多。」

李洲曉向本台證實,他看到這則中文報導後,找人翻譯成英文,並發送給拉美裔和非洲裔社區人士。

由於朱感生和李洲曉兩人都在競選同一個縣議員職位,而且競爭非常激烈,朱感生反擊李洲曉涉嫌抹黑,李洲曉的回應是:「對手也有質疑說,您在這時候提這個問題,而且還找拉美裔社區介入,是涉及選舉的負面選戰,你對這樣的說法有甚麼回應?我覺得最重要的就是,我們這次亞裔也好,華裔也好,實際上在美國社會也都可以知道種族歧視的問題,例如幾個月前的時候,他們說新冠肺炎是中國肺炎,歧視中國人,這個歧視問題是完全沒有解決的。」

至於在ACA5加州平權法案的立場方面,李洲曉表態支持該法案,朱感生則在眾議院討論該法案時投下not voting,也就是棄權票,朱感生表示,這代表仍有討論空間。

針對朱感生提到在世界日報於6月11日刊登的報導中,他受訪時並未提到特定族裔,本台就此詢問了世界日報,世界日報回應表示,他們的新聞都是據實報導。

