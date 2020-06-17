加州眾議員朱感生談平權法案被指種族歧視 社區領袖促道歉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

攸關加州平權法的ACA5法案，近期引發華裔社區高度關注，也成為11月選舉的熱門話題，正在競選聖塔克拉拉縣（Santa Clara）議員的華裔候選人朱感生，最近就因為ACA5法案的議題，被競選對手李洲曉抨擊涉及種族歧視，還有拉美裔和非洲裔社區領袖要求朱感生道歉，這到底是怎麼回事？

正在競選聖塔克拉拉縣議員的李洲曉發布新聞稿，要求加州眾議員朱感生對於歧視言論，以及他在ACA5議題上投棄權票道歉。

李洲曉在聲明中附上新聞連結，點名朱感生在一篇6月11日刊登在世界日報的報導上，談到ACA5法案議題時，對於拉美裔和非洲裔涉及種族歧視。

一是朱感生提到，他在擔任學區委員時，有西裔（拉美裔）家長向他反映「不在乎孩子教育」，「他們忙於生計，也沒有打算讓孩子上大學」。

其二是朱感生談到西裔（拉美裔）和非洲裔族群因為結構性的經濟、教育問題未解決，沒有辦法繼續往上升學。

李洲曉說：「他講的時候，在世界日報上講這句話的時候，覺得他好像針對，好像說因為覺得他們對拉丁裔對大學不重要，意思就是說，為什麼要給拉丁裔位子，讓他們讀大學呢？因為他是在講ACA5的問題，因為ACA5當然是一個在言論上非常爭議的問題，好多人以為如果ACA5過了之後，變成那些學位、大學學位會給別的族裔，例如拉美裔或者黑人族裔，可能會影響華人。」

對於歧視的指控，朱感生也接受本台專訪做出回應。

朱感生說：「我目前還沒有把他的信好好讀一讀，我想如果是說，我有說錯的話，當然是可以道歉的事情，但是故事被曲扭了很多，這事你說要跟誰道歉，道歉會有甚麼作用，也是我要考慮的地方，（記者：那您覺得被扭曲的部分是甚麼？）扭曲就是我根本沒有談到族裔。」

朱感生表示，他在訪問中並未提到特定族裔，又說他從政20多年，對拉美裔社區也很重視，否認有歧視。

朱感生說：「我這個選區裡頭，拉美裔大概佔了26%，華裔只佔了12%，我今天如果是說，20多年來如果有歧視的觀念的話，我今天不可能選到這個位子來。」

不過事件引發民權關注人士憤怒，周一還召開記者會要求他辭職。

非洲裔民權領袖Walter Wilson說：「我們對他的說法很憤怒，我們要求他辭職。」

La Raza Roundtable主席Victor Garza說：「朱先生的評論傷害了拉美裔社區的心，還有非洲裔社區和亞裔社區。」

對於社區領袖要他辭職，他也做出回應。

朱感生說：「我還有很多很重要的工作要在州府完成，我不會辭職的，這完全是一個政治攻擊，我相信以後會更多。」

李洲曉向本台證實，他看到這則中文報導後，找人翻譯成英文，並發送給拉美裔和非洲裔社區人士。

由於朱感生和李洲曉兩人都在競選同一個縣議員職位，而且競爭非常激烈，朱感生反擊李洲曉涉嫌抹黑，李洲曉的回應是：「對手也有質疑說，您在這時候提這個問題，而且還找拉美裔社區介入，是涉及選舉的負面選戰，你對這樣的說法有甚麼回應？我覺得最重要的就是，我們這次亞裔也好，華裔也好，實際上在美國社會也都可以知道種族歧視的問題，例如幾個月前的時候，他們說新冠肺炎是中國肺炎，歧視中國人，這個歧視問題是完全沒有解決的。」

至於在ACA5加州平權法案的立場方面，李洲曉表態支持該法案，朱感生則在眾議院討論該法案時投下not voting，也就是棄權票，朱感生表示，這代表仍有討論空間。

針對朱感生提到在世界日報於6月11日刊登的報導中，他受訪時並未提到特定族裔，本台就此詢問了世界日報，世界日報回應表示，他們的新聞都是據實報導。

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