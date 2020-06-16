模型預測美國到10月將有20萬人染新型肺炎亡

【KTSF 江良慧報導】

美國至今有超過200萬人感染新型肺炎，當中有超過116,000人死亡，一個關鍵的新型肺炎模型，就預測到今年10月，全美可能有多達20萬人染疫死亡。

在全國各地，從邁亞密到洛杉磯，州和地方政府官員都繼續重啟經濟步伐，但衛生官員同時警告，新型肺炎威脅仍未解除。

內華達州州長Steve Sisolak說：「時間軸由病毒推動，我們安全才能維持開放。」

目前有18個州的確診感染率在上升，Anthony Fauci醫生接受全國公共電台訪問時，就說趨勢棘手。

Fauci醫生說：「就算各州正式遵守建議標準，你還是看到州或城市內有人不遵守各種建議，特別是不戴口罩群聚。」

新型肺炎至今已經導致超過116,000美國人死亡，但一個關鍵模型如今更預測，到10月1日時，美國會有多達20萬人死亡。

專家說，人流增加和社交距離放寬，都會帶來更多感染，不過衛生專家強調，只要持續戴口罩和保持社交距離，還是可以扭轉這個趨勢。

喬治華盛頓大學衛生政策及管理訪問教授Leana Wen醫生說：「這些模型並非必然的，我們今天的行動會嚴重影響所發生的事，所以我們真的需要採取所有預防措施。」

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