模型預測美國到10月將有20萬人染新型肺炎亡

【KTSF 江良慧報導】

美國至今有超過200萬人感染新型肺炎,當中有超過116,000人死亡,一個關鍵的新型肺炎模型,就預測到今年10月,全美可能有多達20萬人染疫死亡。

在全國各地,從邁亞密到洛杉磯,州和地方政府官員都繼續重啟經濟步伐,但衛生官員同時警告,新型肺炎威脅仍未解除。

內華達州州長Steve Sisolak說:「時間軸由病毒推動,我們安全才能維持開放。」

目前有18個州的確診感染率在上升,Anthony Fauci醫生接受全國公共電台訪問時,就說趨勢棘手。

Fauci醫生說:「就算各州正式遵守建議標準,你還是看到州或城市內有人不遵守各種建議,特別是不戴口罩群聚。」

新型肺炎至今已經導致超過116,000美國人死亡,但一個關鍵模型如今更預測,到10月1日時,美國會有多達20萬人死亡。

專家說,人流增加和社交距離放寬,都會帶來更多感染,不過衛生專家強調,只要持續戴口罩和保持社交距離,還是可以扭轉這個趨勢。

喬治華盛頓大學衛生政策及管理訪問教授Leana Wen醫生說:「這些模型並非必然的,我們今天的行動會嚴重影響所發生的事,所以我們真的需要採取所有預防措施。」

