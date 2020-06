【KTSF】

美中兩國周一就航班復航達成協議,美國和中國將分別允許兩國之間進行每週4班的航班,緩解在新冠疫情旅行限制的僵局。

在獲得中國政府的批准後,達美航空表示,下週將恢復從西雅圖經首爾飛往上海的客運航班,並於7月開始每週一次從西雅圖和底特律起飛的航班。

美國運輸部在一份聲明中表示,將繼續敦促美國和中國之間的航班全面恢復,部分原因是能夠讓因缺少班機無法回中國的留學生回家。

聲明中說,隨著中國政府允許更多美國航空公司的航班飛行,美國也將作出回報。

一位知情人士說,中國當局已經同意對在美國起飛的美國航空公司要求進行一些變更,包括允許在飛往中國的航班起飛之前量體溫。

