聯合航空(United Airlines)宣布,週四起強制要求旅客登機時要戴口罩,聯航會將拒絕戴口罩的乘客列入黑名單。

聯航表示,為加強防疫措施,要求乘客在機艙內需要戴口罩,因醫療情況不適宜戴口罩的人士和幼童除外。

空中服務員會向沒有口罩的乘客提供口罩,但如果乘客拒絕戴口罩,到達目的地時,航空公司可能會將該乘客列入內部黑名單,該乘客在一段時間內都不可乘搭聯航航班。

目前多間航空公司都表示,會收緊乘客戴口罩的規定。

