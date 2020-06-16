特朗普簽署行政命令改革警隊掃除警暴

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非裔男子George Floyd遭白人警員跪頸致死案，在全美觸發連串反警暴及反種族歧視示威，特朗普總統周二簽署行政命令，目的是改善警方的執法方式，同時成立資料庫，記錄曾犯下警暴案的警員名單。

特朗普周二在白宮玫瑰園發言，他強調警方要提高執法標準，同時對警暴案受害人的家屬寄予同情，但他同時讚揚，大多數警員都是無私的公務員，執行法律和秩序。

特朗普的行政命令將會成立一個資料庫，記錄曾犯下警暴案的警員資料，同時會向表現良好的警局提供財務獎賞，並會提倡成立雙向應對計劃，在警員應對非暴力的舉報時，例如處理精神病患的案件時，讓社工也一同參與。

特朗普亦說，警員將禁止使用鎖喉的方式來制服疑犯，除非警員的生命受威脅，全美目前大多數警局都已禁止警員鎖喉。

特朗普形容，上述方案是扣起警局撥款的取代方案，他形容扣起警局撥款是極端和危險的建議，沒有警隊只會造成混亂，沒有法治會變成無政府狀態，但他在發言中沒有提及美國社會中存在的系統性種族歧視問題。

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