特朗普簽署行政命令改革警隊掃除警暴

非裔男子George Floyd遭白人警員跪頸致死案,在全美觸發連串反警暴及反種族歧視示威,特朗普總統周二簽署行政命令,目的是改善警方的執法方式,同時成立資料庫,記錄曾犯下警暴案的警員名單。

特朗普周二在白宮玫瑰園發言,他強調警方要提高執法標準,同時對警暴案受害人的家屬寄予同情,但他同時讚揚,大多數警員都是無私的公務員,執行法律和秩序。

特朗普的行政命令將會成立一個資料庫,記錄曾犯下警暴案的警員資料,同時會向表現良好的警局提供財務獎賞,並會提倡成立雙向應對計劃,在警員應對非暴力的舉報時,例如處理精神病患的案件時,讓社工也一同參與。

特朗普亦說,警員將禁止使用鎖喉的方式來制服疑犯,除非警員的生命受威脅,全美目前大多數警局都已禁止警員鎖喉。

特朗普形容,上述方案是扣起警局撥款的取代方案,他形容扣起警局撥款是極端和危險的建議,沒有警隊只會造成混亂,沒有法治會變成無政府狀態,但他在發言中沒有提及美國社會中存在的系統性種族歧視問題。

