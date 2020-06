Tesla有員工示威抗議車廠沒足夠防疫措施

【KTSF 梁秋玉報導】

在東灣Fremont的Tesla電動車廠外面,周一有一小群人示威抗議,要求政府嚴格監管工廠,預防新型肺炎的措施,以保護工人的健康。

參與示威的人不多,但傳遞的信息非常明瞭,示威者要求關閉工廠,為工場做適當消毒。

示威的Tesla員工Steve Zelter說:「我們相信工人在這裡會被感染的,沒有追蹤,沒有加州執業安全及健康部門監管,沒有適當保護工人。

這名工人表示,他不會回去車廠工作,除非加州職業安全及健康部門有進行衛生安全檢查,他說,有其他Tesla工人擔心被解僱而不敢出來,跟他們一起發聲。

另一名Tesla員工Carlos Gabriel說:「身為工人,我非常擔心,我是少數決定不復工者之一,我不擔心失去工作,我更擔心失去生命*

Tesla無視公共秩序,提前一星期重開工廠,Tesla在回覆本地5號電視台查詢時承認,有工人被感染,但並沒有透露人數。

Tesla還聲稱,所有感染都是在工廠以外,車廠內的新冠病毒傳播是零。

有工人質疑為甚麼沒有州府衛生檢查員來監管,一名不願透露姓名的組裝工人透露,在看到工廠沒有強制實施任何衛生規定,例如戴口罩,他離開了工作崗位,而且車廠也不再為員工檢測體溫,也沒有保持社交距離,至於共用的工具即使有可能散播病毒,廠方也沒有消毒。

示威員工說,加州職業安全及健康部門應派檢查員來車廠,看看是否工人有口罩,以及有適當防護,但並沒有,他們要求州長紐森聘請更多檢查員。

州長紐森的回應稱,州府有責任這樣做,加州職業安全及健康部門的職責就是做到預防大流行。

