Tesla有員工示威抗議車廠沒足夠防疫措施

【KTSF 梁秋玉報導】

在東灣Fremont的Tesla電動車廠外面，周一有一小群人示威抗議，要求政府嚴格監管工廠，預防新型肺炎的措施，以保護工人的健康。

參與示威的人不多，但傳遞的信息非常明瞭，示威者要求關閉工廠，為工場做適當消毒。

示威的Tesla員工Steve Zelter說：「我們相信工人在這裡會被感染的，沒有追蹤，沒有加州執業安全及健康部門監管，沒有適當保護工人。

這名工人表示，他不會回去車廠工作，除非加州職業安全及健康部門有進行衛生安全檢查，他說，有其他Tesla工人擔心被解僱而不敢出來，跟他們一起發聲。

另一名Tesla員工Carlos Gabriel說：「身為工人，我非常擔心，我是少數決定不復工者之一，我不擔心失去工作，我更擔心失去生命*

Tesla無視公共秩序，提前一星期重開工廠，Tesla在回覆本地5號電視台查詢時承認，有工人被感染，但並沒有透露人數。

Tesla還聲稱，所有感染都是在工廠以外，車廠內的新冠病毒傳播是零。

有工人質疑為甚麼沒有州府衛生檢查員來監管，一名不願透露姓名的組裝工人透露，在看到工廠沒有強制實施任何衛生規定，例如戴口罩，他離開了工作崗位，而且車廠也不再為員工檢測體溫，也沒有保持社交距離，至於共用的工具即使有可能散播病毒，廠方也沒有消毒。

示威員工說，加州職業安全及健康部門應派檢查員來車廠，看看是否工人有口罩，以及有適當防護，但並沒有，他們要求州長紐森聘請更多檢查員。

州長紐森的回應稱，州府有責任這樣做，加州職業安全及健康部門的職責就是做到預防大流行。

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