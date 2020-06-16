華爾街股市周二續升 但經濟前景仍未明朗

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周二繼續強力反彈造好，主要指數上升接近或超過2%。

美股主要指數繼續向好，道瓊斯飆升526點，升幅超過2%，Nasdaq就升169點，Nasdaq和S&P500的升幅都接近2%。

股市周二繼續升，主要因為最新數據指出，全國整體零售銷售經過4月份破紀錄大跌14.7%之後，在5月份破紀錄反彈上升17.7%，跡象顯示，雖然疫情在美國多個州份繼續攀升，但投資者對於經濟正在重開感到鼓舞。

不過有經濟專家提醒說，要密切留意疫情和失業數據，因為政府推出龐大規模的紓困金來支撐經濟，包括聯邦每星期派600元失業金，令到家庭得到實在的救助，從而有信心去消費。

但問題是，當這些紓困金派完後，好像600元失業金在下個月就結束，屆時就會影響消費意慾，同時還有數以千萬計的人失業，因此未來幾個月的前景仍然不穩定，要視乎重開經濟的力度，以及有多少失業人士可以重返職場，再加上疫情走勢未明，在重開經濟的州份，確診個案有上升的趨勢。

聯儲局主席包維爾周二在國會參議院屬下的銀行委員會作證，他繼續強調經濟前景仍然不明朗，在疫情未受到控制之前，全面的經濟復甦是不可能的。

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