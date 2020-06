華爾街股市周二續升 但經濟前景仍未明朗

【KTSF 張麗月報導】

華爾街股市周二繼續強力反彈造好,主要指數上升接近或超過2%。

美股主要指數繼續向好,道瓊斯飆升526點,升幅超過2%,Nasdaq就升169點,Nasdaq和S&P500的升幅都接近2%。

股市周二繼續升,主要因為最新數據指出,全國整體零售銷售經過4月份破紀錄大跌14.7%之後,在5月份破紀錄反彈上升17.7%,跡象顯示,雖然疫情在美國多個州份繼續攀升,但投資者對於經濟正在重開感到鼓舞。

不過有經濟專家提醒說,要密切留意疫情和失業數據,因為政府推出龐大規模的紓困金來支撐經濟,包括聯邦每星期派600元失業金,令到家庭得到實在的救助,從而有信心去消費。

但問題是,當這些紓困金派完後,好像600元失業金在下個月就結束,屆時就會影響消費意慾,同時還有數以千萬計的人失業,因此未來幾個月的前景仍然不穩定,要視乎重開經濟的力度,以及有多少失業人士可以重返職場,再加上疫情走勢未明,在重開經濟的州份,確診個案有上升的趨勢。

聯儲局主席包維爾周二在國會參議院屬下的銀行委員會作證,他繼續強調經濟前景仍然不明朗,在疫情未受到控制之前,全面的經濟復甦是不可能的。

