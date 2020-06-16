舊金山踏入重啟經濟2B階段 零售店恢復店內購物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一正式踏入經濟重啟的2B階段，容許顧客入店內購物，市長布里德落區視察時透露，市府正研究加快重啟的步伐，讓酒吧、髮型屋及美甲店等行業提前重開。

布里德周一來到Noe Valley，巡視商舖重啟店內購物的情況，並鼓勵市民多支持區內的小商業，零售店裡除了要執行衛生措施外，顧客人數最多只可以是店舖平時容量的一半。

布里德說：「對於未能營業的店舖是很困難，他們沒有收入，不能維持生計，他們正掙扎求存。」

按照市府早前公布的時間表，髮型屋及店內堂食等將於7月13日重開，但布里德表示，打算向州府申請加快重啟步伐，讓酒吧及髮型屋等行業可以提早重開，這項議案周二將交由市參議會表決，下一步是等州長的審批。

布里德說：「我們想大家安全，但他們沒有錢生活，我促請衛生局官員在某情況上，我們可以安全地加快重啟，我從本地的數據中發現，這可能是舊金山的情況。」

Noe Valley區內的一間中餐館現時只提供外賣服務，老闆表示，疫情期間已經遣散多名員工，希望市府能盡快開放店內堂食。

中餐館東主余女士說：「幾個職員要回家休息，因為餐廳不開門，生意又跌，所以回家，申請失業，到時餐廳重開，就叫他們回來。。」

周一可以重啟的活動，包括非緊急的醫療預約，12人以下戶外的健身課程及宗教活動，沒有現場觀眾的專業運動，以及私人上門服務，例如是清潔等。

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