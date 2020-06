舊金山踏入重啟經濟2B階段 零售店恢復店內購物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周一正式踏入經濟重啟的2B階段,容許顧客入店內購物,市長布里德落區視察時透露,市府正研究加快重啟的步伐,讓酒吧、髮型屋及美甲店等行業提前重開。

布里德周一來到Noe Valley,巡視商舖重啟店內購物的情況,並鼓勵市民多支持區內的小商業,零售店裡除了要執行衛生措施外,顧客人數最多只可以是店舖平時容量的一半。

布里德說:「對於未能營業的店舖是很困難,他們沒有收入,不能維持生計,他們正掙扎求存。」

按照市府早前公布的時間表,髮型屋及店內堂食等將於7月13日重開,但布里德表示,打算向州府申請加快重啟步伐,讓酒吧及髮型屋等行業可以提早重開,這項議案周二將交由市參議會表決,下一步是等州長的審批。

布里德說:「我們想大家安全,但他們沒有錢生活,我促請衛生局官員在某情況上,我們可以安全地加快重啟,我從本地的數據中發現,這可能是舊金山的情況。」

Noe Valley區內的一間中餐館現時只提供外賣服務,老闆表示,疫情期間已經遣散多名員工,希望市府能盡快開放店內堂食。

中餐館東主余女士說:「幾個職員要回家休息,因為餐廳不開門,生意又跌,所以回家,申請失業,到時餐廳重開,就叫他們回來。。」

周一可以重啟的活動,包括非緊急的醫療預約,12人以下戶外的健身課程及宗教活動,沒有現場觀眾的專業運動,以及私人上門服務,例如是清潔等。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。