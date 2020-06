【KTSF】

南灣聖荷西公立圖書館周一起提供實體圖書服務,市民可前往指定的圖書館領取借閱的書本和電影。

聖荷西Edenvale圖書館上星期已經收到超過1,000個預留圖書的要求,反應踴躍。

由周一起,聖荷西公立圖書館將按照借書證持有人的要求,將圖書送到市內指定的圖書館,收到通知後,就可以可前往圖書館領取,每張借書證最多可以要求領取十本書。

自從3月中灣區各縣實施居家令之後,公立圖書館只提供網上服務,現在逐漸重開,不少縣開始提供領取圖書服務,大家可上網查詢詳情。

