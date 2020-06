報道指楊潔篪與蓬佩奧周三夏威夷會面

【有線新聞】

報道指美國國務卿蓬佩奧周三將與中共中央政治局委員楊潔篪會面,中美暫時未公布相關消息,美國將修改對華為禁令,批准國內企業與華為合作,同時允許往返中美航班復飛。

美國傳媒上周開始報道蓬佩奧與楊潔篪計劃會面的消息,多間傳媒最新報道,蓬佩奧周二會前往夏威夷,當地星期三與到美國的楊潔篪在珍珠港希卡姆聯合基地會面,美國助理國務卿史達偉會隨行。

《彭博》報道,今次會面由中方提出,又引述知情人士指,雙方或會談及應對新型肺炎疫情、軍控、貿易、香港、北韓,以至近月兩國針對記者互相採取的行動。

自疫情爆發後中美關係滑落,外界相信這次會晤旨在防範兩國關係變差。

美國運輸部宣布,因應中方放寬美國航空公司復飛的班次數量,美方批准相同數量航班,兩國每星期各自營運四班來往兩地的航班,未來期望中方取消所有航班限制。

美國的達美航空隨即宣布下周起恢復來往西雅圖和上海的航線,每周兩班;聯合航空亦計劃未來數周復辦中國航線。

除了運輸,美國商務部同日亦公布將修改對華為的禁令,批准美國企業與華為合作,制定5G網絡標準。

消息指商務部放寬禁令,是希望美國企業能全面參與5G網絡計劃;商務部長羅斯鼓勵業界參與及使用本地技術,協助美國技術成為國際標準。

