PG&E承認設備故障引發Camp山火 承認84項誤殺罪

【KTSF 陳嘉琪報道】

太平洋煤電公司(PG&E)周二在Butte縣高等法院承認是它們的設備出現故障,在2018年引起了造成84人死亡的Camp山火,並承認84項誤殺罪。

法官在庭上逐一讀出Camp山火84名死者的名字,PG&E的行政總裁Bill Johnson代表公司講了84次「Guilty」,承認84項誤殺罪。

Camp山火於2018年11月8日開始燃燒,焚毀超過153,000英畝土地,幾乎將小鎮Paradise夷為平地,造成84人死亡。

根據控方與PG&E早前達成的認罪協議,PG&E亦承認一項重罪,是公司的疏失導致Camp山火的發生。

Johnson說:「我們的設備引起大火,我希望有方法挽回,或者減低影響及家屬承受的痛楚,但我知道這些都沒有辦法改變,我可以講的是,PG&E永不會忘記Camp山火,以及對地區造成的傷害。」

PG&E早前確認,當地一個近百年歷史的輸電塔,當中一個零件出現故障,令電纜塌下,引起的火花點燃附近的野草而引起Camp山火。

根據認罪協議,每項誤殺罪PG&E會支付最多一萬元的罰款,聯同承認引起山火的罪名及其他罰款,PG&E將會支付約400萬罰款。

Johnson說:「我們不能夠還原所有被山火破壞的東西,但今日我們認罪,承擔責任,補償受害人,支持社區重建,改善公司運作的程序,還死者一個公道,並幫助社區回復正常。」

法庭周三起將會聽取死者家屬的陳詞,講述山火對他們的影響,預計法官最快將於周四或周五判刑。

