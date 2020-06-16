PG&E承認設備故障引發Camp山火 承認84項誤殺罪

【KTSF 陳嘉琪報道】

太平洋煤電公司（PG&E）周二在Butte縣高等法院承認是它們的設備出現故障，在2018年引起了造成84人死亡的Camp山火，並承認84項誤殺罪。

法官在庭上逐一讀出Camp山火84名死者的名字，PG&E的行政總裁Bill Johnson代表公司講了84次「Guilty」，承認84項誤殺罪。

Camp山火於2018年11月8日開始燃燒，焚毀超過153,000英畝土地，幾乎將小鎮Paradise夷為平地，造成84人死亡。

根據控方與PG&E早前達成的認罪協議，PG&E亦承認一項重罪，是公司的疏失導致Camp山火的發生。

Johnson說：「我們的設備引起大火，我希望有方法挽回，或者減低影響及家屬承受的痛楚，但我知道這些都沒有辦法改變，我可以講的是，PG&E永不會忘記Camp山火，以及對地區造成的傷害。」

PG&E早前確認，當地一個近百年歷史的輸電塔，當中一個零件出現故障，令電纜塌下，引起的火花點燃附近的野草而引起Camp山火。

根據認罪協議，每項誤殺罪PG&E會支付最多一萬元的罰款，聯同承認引起山火的罪名及其他罰款，PG&E將會支付約400萬罰款。

Johnson說：「我們不能夠還原所有被山火破壞的東西，但今日我們認罪，承擔責任，補償受害人，支持社區重建，改善公司運作的程序，還死者一個公道，並幫助社區回復正常。」

法庭周三起將會聽取死者家屬的陳詞，講述山火對他們的影響，預計法官最快將於周四或周五判刑。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。