北韓炸毀兩韓聯絡辦公室 威脅恢復派兵駐守兩韓非軍事區

據南韓統一部表示,北韓已炸毀兩韓聯絡辦公室,而在朝鮮半島局勢持續惡化下,北韓人民軍表示已做好萬全準備,正研究重新派兵部署在兩韓非軍事區,分析認為北韓或恢復在開城與金剛山駐兵。

南韓統一部表示,北韓在當地周二下午2時49分,炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室,辦公室傳出巨響和煙霧。

北韓領袖金正恩妹妹、勞動黨第一副部長金與正上周六指,南韓會在不久的將來見到毫無用處的兩韓聯絡辦公室變成一片廢墟。

另外,北韓人民軍總參謀部發公報,稱密切關注兩韓關係每況愈下,已做好萬全準備,將迅速徹底貫徹落實黨和政府任何指示,制定軍事行動計劃。

按黨中央委員會統一戰線部與有關對敵部門要求,軍方正研究重新派兵進駐兩韓協議劃定的非軍事區,將前線變成要塞,進一步加強軍事警戒;另外將開放南部邊境與西南海域多處軍事禁區,採取安全措施,配合民間對南韓大規模投放傳單行動。

北韓勞動黨中央委員會第一副部長、領袖金正恩妹妹金與正日前預告,由軍方決定後續「對敵行動」。

人民軍公報相信正是「跟進措施」,公報沒提及擬恢復駐軍具體位置,分析認為或是開城與金剛山地區。

開城被視為北韓軍方南下要道,2003年工業園區落成前,該處與板門店一帶有多支部隊駐守;金剛山附近供南韓遊輪停靠的長箭港,前身則是軍事基地。

除了以上兩處地點,北韓另一可能選項是不再遵守2018年兩韓軍事協議,重新設立邊境哨站。

南韓國防部嚴肅看待事態發展,與美國緊密合作,監察北韓軍方動向,做好應對準備。

兩韓局勢急速惡化,源於北韓不滿南韓民眾與脫北者在邊境發放反朝傳單,青瓦台其後禁止散布傳單,加強邊境警力部署,統一部副部長徐虎周二到西部江華島視察警備情況。

