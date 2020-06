阿特蘭大非裔漢被警擊斃 家屬求公道

【KTSF 江良慧報導】

阿特蘭大一個非洲裔男人,上星期五在一間快餐店外被警方開槍打死,事件又引發示威,家屬要求為死者討回公道。

再有非洲裔被警察開槍打死,Rayshard Brooks的死,在亞特蘭大再度引發示威,他的家人要求討回公道。

死者的表妹Tiara Brooks說:「我只想你們知道,你們帶走了我的表親。」

一個傷心的家庭,對現況感到失望。

Tiara Brooks說:「到底還要多少抗議示威?我們很累了,我們很累。」

他的死的詳情公佈後,隨即有民眾上街示威。

事發在星期五,有人報警說Brooks等drive thru時在車上睡著,經過酒精測試後,警員企圖拘捕他,Brooks拒捕然後一輪扭打,目擊者拍攝到,期間Brooks搶走警察的電擊槍,閉路電視片段顯示,他逃跑期間用電擊槍指向警員。

Rayshard Brooks身中兩槍,驗屍報告說,他背後中槍事件屬於兇殺案。

今次事件令George Floyd被跪頸致死,所引發的反警暴示威再次延續。

Tiara Brooks說:「我希望可以為回家致歉,我希望可以為沒伴著他致歉。」

另一方面,消息指特朗普準備在周二簽署有關警察的行政命令,主要集中四個關鍵範圍,包括學校的選擇,給少數族裔社區更多撥款。

特朗普政府所講的在少數族裔社區的健保基建,和更良好的警民關係。

總統副助理Ja’Ron Smith說:「投資者類似共同應急人員計劃,共同應急人讓警察做他們的工作,但加入社工和專家處理精神健康。」

白宮用新澤西州Camden作為榜樣,該市在2012年重組警察部門。

Camden當地重組的警察部,執法著重社區與警察的良好關係,自此當地的暴力罪案大幅減少42%。

不過Tiara Brooks說,對家人來說,正義永遠不會得到伸張,因為我們永不會把Rayshard Brooks帶回來。

