搵屋住：舊金山一房可負擔公寓售價不用30萬

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Sunset/Parkside區有一房可負擔公寓放售,售價不用30萬,還有一個停車位。

這個一房一浴室公寓位於La Playa街1220號,距離舊金山Ocean Beach和金門公園僅一街之隔,附近也有Muni巴士站。

公寓大樓建於1961年,出售單位在二樓,面積有606平方英呎,附帶一個停車位,售價僅275,800元,HOA每月管理費是258元,公寓允許養寵物,但不得超過兩隻。

申請人必須為首次置業人士,並有首次置業人士講座證書,一人家庭年收入不得超過107,600元,兩人家庭最高123,000元。

申請截止日期為7月1日星期三下午5點,抽籤時在舊金山居住或工作的民眾會獲得優先。

詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HEFAtUAP

中文申請表格:https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000HEFAtUAP/apply-welcome/overview

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。