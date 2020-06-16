搵屋住：舊金山一房可負擔公寓售價不用30萬

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Sunset/Parkside區有一房可負擔公寓放售，售價不用30萬，還有一個停車位。

這個一房一浴室公寓位於La Playa街1220號，距離舊金山Ocean Beach和金門公園僅一街之隔，附近也有Muni巴士站。

公寓大樓建於1961年，出售單位在二樓，面積有606平方英呎，附帶一個停車位，售價僅275,800元，HOA每月管理費是258元，公寓允許養寵物，但不得超過兩隻。

申請人必須為首次置業人士，並有首次置業人士講座證書，一人家庭年收入不得超過107,600元，兩人家庭最高123,000元。

申請截止日期為7月1日星期三下午5點，抽籤時在舊金山居住或工作的民眾會獲得優先。

詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HEFAtUAP

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000HEFAtUAP/apply-welcome/overview

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