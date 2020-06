【KTSF】

南灣Cueprtino周二開始將會設置臨時檢測點,為民眾提供免費病毒檢測。

臨時檢測點位於Cupertino Miller Ave 10455號Creekside公園,時間從周二到周四上午10點到下午4點,任何人士都可以接受檢測,不需要預約。

除了Cupertino之外,Santa Clara縣內的Los Altos、Palo Alto和San Jose在這3天也各增設臨時病毒檢測點,民眾可以到網站http://sccfreetest.org,或者致電211查詢詳情。

