舊金山市立大學日落區分校今秋將提供多個新課程（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市立大學日落區分校今個秋季將會提供幾個新的課程，適合高中生、成年人以及長者。

代表日落區的舊金山市參事馬兆明，成功爭取舊金山市立大學在日落區辦學今年春季開始，在華美學校以及Lincoln高中校址開辦春季課程，為高中生而設的微積分夏季網上課程周一開始授課，而秋季課程也將於7月1號起接受申請，其中包括美國手語課程，以及專門探討族裔關係的心理學課程。

高中生修讀這兩門課，除了高中認可之外，也可算進大學學分，一舉兩得。

另外，市立大學也計劃繼續在日落區開辦秋季幼兒發展課程，這位華美學校的職員，今年春季趁著市立大學在日落區開課，修讀幼兒發展課程。

Brian Nyuen說：「我的學位是亞裔族裔研究，教育幼兒算是轉換跑道，所以我把握這機會，增進對於幼兒教育的知識。」

而為年長人士而設的身心健康課程，也將於秋季8月17號起開課，朱順良參加過市立大學在華美學校為長者提供的太極班，幫助老師與長者學生溝通。

朱順良說：「一開始看見學生坐下，站起來都有困難，可是十課之後，基本上他們可以連續90分鐘，不用坐下來都可以收放自如，活動自如地做運動，其實是很開心的事。」

受疫情影響，秋季課程是親身上課，還是網上上課仍然未清楚。

馬兆良說：「我們仍在與市立大學和校區商討如何授課，不止是市立大學日落區，而是所有市立大學課程，以及校區秋季的課程。」

舊金山居民修讀市立大學課程是免費的，雖然市立大學面對州府削減預算，有可能削減課程，不過這個財政年度，馬兆明已經取得市政府15萬元經費，因此可以保住市立大學在日落區的服務。

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