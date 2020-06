舊金山市立大學日落區分校今秋將提供多個新課程（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市立大學日落區分校今個秋季將會提供幾個新的課程,適合高中生、成年人以及長者。

代表日落區的舊金山市參事馬兆明,成功爭取舊金山市立大學在日落區辦學今年春季開始,在華美學校以及Lincoln高中校址開辦春季課程,為高中生而設的微積分夏季網上課程周一開始授課,而秋季課程也將於7月1號起接受申請,其中包括美國手語課程,以及專門探討族裔關係的心理學課程。

高中生修讀這兩門課,除了高中認可之外,也可算進大學學分,一舉兩得。

另外,市立大學也計劃繼續在日落區開辦秋季幼兒發展課程,這位華美學校的職員,今年春季趁著市立大學在日落區開課,修讀幼兒發展課程。

Brian Nyuen說:「我的學位是亞裔族裔研究,教育幼兒算是轉換跑道,所以我把握這機會,增進對於幼兒教育的知識。」

而為年長人士而設的身心健康課程,也將於秋季8月17號起開課,朱順良參加過市立大學在華美學校為長者提供的太極班,幫助老師與長者學生溝通。

朱順良說:「一開始看見學生坐下,站起來都有困難,可是十課之後,基本上他們可以連續90分鐘,不用坐下來都可以收放自如,活動自如地做運動,其實是很開心的事。」

受疫情影響,秋季課程是親身上課,還是網上上課仍然未清楚。

馬兆良說:「我們仍在與市立大學和校區商討如何授課,不止是市立大學日落區,而是所有市立大學課程,以及校區秋季的課程。」

舊金山居民修讀市立大學課程是免費的,雖然市立大學面對州府削減預算,有可能削減課程,不過這個財政年度,馬兆明已經取得市政府15萬元經費,因此可以保住市立大學在日落區的服務。

