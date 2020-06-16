舊金山華埠商鋪重開但生意冷清 商戶有何對策（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠周一重開的商舖不算多，Grant街仍然是冷冷清清，社區有什麼對策振興華埠的經濟呢？

Stockton街這間小型商場，事隔3個月後重開，店員表示，早上10時開門至下午1時，連一個進去逛逛的顧客都沒有，唯有與其他店舖的人聊天打發時間。

Grant街這裡亦顯得冷冷清清，大部分的商舖仍未營業，有開門做生意的店舖，顧客亦只得說「小貓三四隻」。

有重開的禮品店加緊在收銀機前安裝膠板，減少店員與顧客之間的直接接觸，店員表示，店內備有消毒搓手液，他們會限制顧客的人數。

舊金山提前於上周五讓餐館重啟店外堂食的服務，華埠的街道又斜又狹窄，大部分的餐館都未能受惠。

華埠中餐館東主關先生說：「如果有客人說不妙，我在（餐廳內）摸到東西，怎麼辦？我們要提供這樣東西。」

關先生的中餐館是華埠內極少數有戶外用餐區的食肆，在餐館二樓的露台，大約有5張桌子，上周五重開後，經常出現客滿的情況。

關先生說：「有很大的幫助，起碼可以運作得到，有些生意，振興華埠，起碼多些人來走走，來看風景，希望其他人也會照做。」

為了員工及顧客的安全，餐牌用完即棄，關先生亦會免費為顧客提供手套及搓手液，在徵詢過顧客後，為他們量體溫。

關先生說：「盡量解釋顧客聽，大家要互相學習，因為這些事很新，你都不知，我也不知，大家要學，好像你要隔6呎，萬一行近了，就要像我行遠一點，他們提一提我們也好，大家互相提醒自己。」

李彪的中餐館在疫情期間提供外賣及長者送餐服務，他正構思利用市府的「共享空間計劃」，申請在店外做生意。

李彪說：「我們已經與交通局申請，在門口拿四個位，包括我們的白界擺兩個位，咪錶前後想擺4張枱，或者6張枱，因為放桌子，你也要離開6呎。」

李彪表示，餐館的收入主要來自宴會及遊客，疫情尚未過去，現在旅遊業停滯，公所亦沒有多餘的錢辦春宴。

李彪說：「我想，以現實的情形來看，今年及明年做餐館都會很吃力。」

華埠的社區領袖原本希望交通局可以封閉整條Grant街，不讓汽車通行，商戶可以到戶外做生意，不過有商戶指，交通局只願意在周末封兩個街口，不是所有人都受惠，社區要討論下一步應該怎樣做。

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