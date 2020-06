舊金山華埠商鋪重開但生意冷清 商戶有何對策（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠周一重開的商舖不算多,Grant街仍然是冷冷清清,社區有什麼對策振興華埠的經濟呢?

Stockton街這間小型商場,事隔3個月後重開,店員表示,早上10時開門至下午1時,連一個進去逛逛的顧客都沒有,唯有與其他店舖的人聊天打發時間。

Grant街這裡亦顯得冷冷清清,大部分的商舖仍未營業,有開門做生意的店舖,顧客亦只得說「小貓三四隻」。

有重開的禮品店加緊在收銀機前安裝膠板,減少店員與顧客之間的直接接觸,店員表示,店內備有消毒搓手液,他們會限制顧客的人數。

舊金山提前於上周五讓餐館重啟店外堂食的服務,華埠的街道又斜又狹窄,大部分的餐館都未能受惠。

華埠中餐館東主關先生說:「如果有客人說不妙,我在(餐廳內)摸到東西,怎麼辦?我們要提供這樣東西。」

關先生的中餐館是華埠內極少數有戶外用餐區的食肆,在餐館二樓的露台,大約有5張桌子,上周五重開後,經常出現客滿的情況。

關先生說:「有很大的幫助,起碼可以運作得到,有些生意,振興華埠,起碼多些人來走走,來看風景,希望其他人也會照做。」

為了員工及顧客的安全,餐牌用完即棄,關先生亦會免費為顧客提供手套及搓手液,在徵詢過顧客後,為他們量體溫。

關先生說:「盡量解釋顧客聽,大家要互相學習,因為這些事很新,你都不知,我也不知,大家要學,好像你要隔6呎,萬一行近了,就要像我行遠一點,他們提一提我們也好,大家互相提醒自己。」

李彪的中餐館在疫情期間提供外賣及長者送餐服務,他正構思利用市府的「共享空間計劃」,申請在店外做生意。

李彪說:「我們已經與交通局申請,在門口拿四個位,包括我們的白界擺兩個位,咪錶前後想擺4張枱,或者6張枱,因為放桌子,你也要離開6呎。」

李彪表示,餐館的收入主要來自宴會及遊客,疫情尚未過去,現在旅遊業停滯,公所亦沒有多餘的錢辦春宴。

李彪說:「我想,以現實的情形來看,今年及明年做餐館都會很吃力。」

華埠的社區領袖原本希望交通局可以封閉整條Grant街,不讓汽車通行,商戶可以到戶外做生意,不過有商戶指,交通局只願意在周末封兩個街口,不是所有人都受惠,社區要討論下一步應該怎樣做。

