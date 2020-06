【有線新聞】

中印在邊境爆發衝突,至少20名印度軍人死亡。

印度軍方表示,中印士兵周一晚在拉達克邊境地區加勒萬河谷附近激烈對峙,雙方均有人傷亡,其中印方一名高級軍官和兩名士兵死亡。

印度政府消息則指,事件不涉及交火,而是有人用棍毆打與擲石。

在北京,中國外交部指,印方越過具有爭議的邊界,挑釁和攻擊中方人員,導致雙方嚴重肢體衝突。

解放軍西部戰區則敦促印方,立即停止一切侵權挑釁行動,中方未有交代傷亡數字。

