研究發現廉價類固醇藥能降低新型肺炎死亡率

英國牛津大學的研究員發現,一款廉價兼供應充裕的類固醇藥,能令新型肺炎重症病人的死亡數字降低3分之1。

這款藥物名叫Dexamethasone,研究由牛津大學主導,當中有2,104名病人連續10日口服或以點滴注射Dexamethasone入體內,經過4周後,在比對其他4,321名病人後發現,曾服食Dexamethasone兼需要使用呼吸機的病患,死亡率減少35%,而在只需要輔助氧氣的病人中,死亡率減少25%,不過Dexamethasone對輕症病人似乎沒有效用。

研究員估計,這款藥物對需要呼吸機的重症病人,每8人可預防一人死亡,對需要輔助氧氣的病人,每25名病人可預防一人死亡。

研究員稱,這款藥物成效高,雖然不能治癒病人,但已是一個大躍進,更重要是,這款藥物非常便宜,整個療程只花費20元至30元。

類固醇藥可以減低炎症的影響,在新型肺炎病患中,免疫系統因為要對抗病毒,會導致身體出現炎症,如引發肺炎,嚴重的甚至會死亡。

世界衛生組織不建議在病發初期使用類固醇藥,因為會防礙免疫系統排走病毒,但專家表示,如果病情已很嚴重,身體出現的炎症令病者更受傷害,這時使用類固醇藥會是明智的做法。

現階段,只有Gilead Sciences研發的Remdesivir藥似乎能有效對抗新型冠狀病毒,這款藥物可以阻擋病毒中的酶複制病毒的基因,研究指能把病人的住院日數由15天縮短至11天。

