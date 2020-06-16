研究發現廉價類固醇藥能降低新型肺炎死亡率

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英國牛津大學的研究員發現，一款廉價兼供應充裕的類固醇藥，能令新型肺炎重症病人的死亡數字降低3分之1。

這款藥物名叫Dexamethasone，研究由牛津大學主導，當中有2,104名病人連續10日口服或以點滴注射Dexamethasone入體內，經過4周後，在比對其他4,321名病人後發現，曾服食Dexamethasone兼需要使用呼吸機的病患，死亡率減少35%，而在只需要輔助氧氣的病人中，死亡率減少25%，不過Dexamethasone對輕症病人似乎沒有效用。

研究員估計，這款藥物對需要呼吸機的重症病人，每8人可預防一人死亡，對需要輔助氧氣的病人，每25名病人可預防一人死亡。

研究員稱，這款藥物成效高，雖然不能治癒病人，但已是一個大躍進，更重要是，這款藥物非常便宜，整個療程只花費20元至30元。

類固醇藥可以減低炎症的影響，在新型肺炎病患中，免疫系統因為要對抗病毒，會導致身體出現炎症，如引發肺炎，嚴重的甚至會死亡。

世界衛生組織不建議在病發初期使用類固醇藥，因為會防礙免疫系統排走病毒，但專家表示，如果病情已很嚴重，身體出現的炎症令病者更受傷害，這時使用類固醇藥會是明智的做法。

現階段，只有Gilead Sciences研發的Remdesivir藥似乎能有效對抗新型冠狀病毒，這款藥物可以阻擋病毒中的酶複制病毒的基因，研究指能把病人的住院日數由15天縮短至11天。

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