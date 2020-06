聯邦高院拒受理上訴 加州可實施無證移民庇護法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦最高法院周一拒絕受理由特朗普政府所提出,針對加州庇護法律的上訴案,這項決定確立了加州可以實施庇護法,禁止執法人員協助聯邦機構逮捕獲釋出獄的無證移民。

加州庇護法律周一取得重大的勝利,聯邦最高法院宣布,拒絕受理聯邦政府控告加州實施庇護法的訴訟案上訴,因此受訴訟影響而不能執行的加州庇護法部分條文宣告可以實施。

這起訴訟的關鍵在於聯邦和州的法律權限,聯邦司法部堅稱,加州庇護法律違憲,干擾聯邦的移民執法工作,不過最高法院指出,州和地方官員並沒有義務執行聯邦的執法工作,這項決定也宣告「州權利原則」勝訴。

特朗普總統所提名的兩位大法官Neil Gorsuch和Brett Kavanaugh,也投票拒絕審理特朗普政府的上訴。

加州2017年立法通過SB54法案,也就是名為「加州價值法」的庇護法律,禁止州的執法人員配合聯邦的移民執法工作。

隨後特朗普政府時任司法部長Jeff Sessions控告加州,試圖要阻止庇護法的實施,訴訟導致加州庇護法中有部分條文無法執行,包括禁止執法人員協助聯邦機構逮捕獲釋出獄的無證移民,以及禁止僱主自願與聯邦執法人員配合等。

包括位於州府沙加緬度的聯邦法庭,以及位於舊金山的第9巡迴上訴法庭都相繼裁定特朗普政府敗訴,原因在於州和地方官員並未妨礙聯邦執法,因為拒絕協助執法,跟阻礙執法是兩回事,特朗普政府因此上訴到聯邦最高法院。

在上訴文件中,聯邦政府的律師主張移民問題是聯邦政府獨有權力,外國人的去留問題應由聯邦法律決定,而非由加州來制定外國人是否該被拘留或釋放的條件,又強調,加州SB54法律讓犯罪的外國人無法依照聯邦法律予以拘禁和遣返,反而回到民間生活,很可能再度犯罪。

而加州政府的律師則援引憲法第十修正案作為回應,表示州府官員不需要執行聯邦法律,昔日大法官在1997年的判決意見書中,曾表示聯邦當局不得命令州和地方政府執行聯邦法律,該訴訟是關於地方的縣警可以不用按規定對於購買手槍的人士進行背景調查。

加州司法部長Xavier Becerra稱,SB 54的規範只限於在使用州府自己的資源上,也可以適用這個判例,來決定地方執法機構如何分配公共撥款和人力來協助聯邦執法。

加州的律師也強調,如果聯邦政府有法院搜索令,或者是涉及的移民,因為嚴重和暴力犯罪入獄,州的執法人員也會與聯邦政府合作。

