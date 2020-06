【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣柏克萊市的Downtown Berkeley站,周一晚一名女子涉嫌將一名男子推下路軌,當時正有列車駛至,男子險被列車撞上。

當局是於晚上9時18分接獲舉報,男子被推下路軌後,在列車駛至前自行爬回月台,沒有被列車撞上。

事發後,涉案女子成功逃離現場,警方已取得監控視頻尋找女子的下落。

