24 Hour Fitness難敵疫情衝擊申請破產保護

【KTSF 張麗月報導】

健身中心連鎖店24 Hour Fitness因為受到疫情嚴重衝擊，決定申請第11章破產保護，並且決定永久關閉大約130間健身中心。

即將關閉的健身中心遍布14個州，灣區佔了13間，當中舊金山有4間要永久關閉，分別位於Market街、Bay街、24街和Alemany大道，至於裁員人數就未見透露。

公司指出，已經向債權人取得大約2.5億元的財務融資，可以在大約300處地點恢復營業，當中大部份中心在本月底重開，其中最大的債權人就是Wells Fargo銀行。

總部設在東灣San Ramon市的24 Hour Fitness的債務，累積約共14億元，還未計算欠下的租金，如果中心暫時關閉，就不會收取會員費。

健身業是一門過千億元的生意，特別受到今次疫情衝擊，較早時，另一間健身連鎖店，以德州達拉斯為基地的Gold’s Gym也已在上月初申請第11章破產保護，並永久關閉700間中心的其中大約30間。

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